Bestial enfado de Edmundo Bal por el pastón en Iphone que se gastan para todos los diputados

Le preguntaron a Edmundo Bal, diputado y portavoz de Ciudadanos en el Congreso, y se la pusieron a huevo.

Fue en rueda de prensa en la Cámara Baja este 8 de septiembre de 2022, y se vino arriba el ex abogado del Estado.

«No quiero decir marcas pero ya le digo yo que al abogado del estado jefe de penal no le compraba un Iphone o el que estuviera, sino uno más asequible, ¡no uno que cueste 1.200 euros en el mercado! ¡200.000 euros se va a gastar el Congreso en los móviles con la que está cayendo! Estoy por preguntarle a todos ustedes si en sus medios de comunicación les compran un Iphone 13… Y si a ustedes, con el dinero de sus empresas, no se lo compran, ¿por qué me lo compran a mí con el dinero de todos los españoles? ¡Con el dinero de los impuestos! Por eso es una sinvergonzonería, un bochorno y una ofensa».