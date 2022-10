Feijóo se divierte en el Senado desplumando al “infantil” Sánchez: “Reconcíliese con la realidad”

Alberto Núñez Feijóo se divirtió en su ‘cara a cara’ con Pedro Sánchez en el Senado.

En el pleno del 18 de octubre, el líder del PP no dudó en desplumar al “infantil” presidente del Gobierno, a quien le pidió que se “reconcilie con la realidad” después de que lanzó una propaganda económica que poco o nada tiene que ver con la realidad de España.

Con un líder del PSOE que presumía del crecimiento de la economía y de sus avances en la lucha contra la inflación y el desempleo, Feijóo no dudó en echarle una cubeta de agua fría que dejó helado en su escaño al presidente del Gobierno.

“Usted presumió de crecimiento, pero somos el último país de la Unión Europea en recuperar la economía previa a la pandemia. Presumió de la inflación, pero tenemos dos puntos más en la inflación subyacente que la media de la Unión Europea. Presumió de los datos del paro, pero somos líderes europeos en desempleo”, sacudió el ‘popular’.

Además, aprovechó para echarle el cara a Sánchez que “usted anunció un dato falso” al fanfarronear del precio de la luz: “Los datos de Eurostat desvelan que España está entre los cinco países donde más aumentó el coste en el consumo, por encima de países como Francia”.

Para demostrar cómo el presidente del Gobierno mentía en el Senado, también le dejó con ‘el culo al aire’ cuando presumió de impulsar parques eólicos, la vacunación o hasta la contratación de los profesionales sanitarios, cuando “todos estos son temas realizados o gestionados por las Comunidades Autónomas y no por Moncloa”.

Lejos de comprar el discurso de echar balones fuera de Sánchez, Feijóo le recordó que “las dificultades no empezaron con la guerra, sino con su llegada al Gobierno cabalgando al lomo de una mentira y que selló con una coalición basada en otra mentira [no pactar con Podemos]. Seguido de otra mentira como que no pactarían con EH Bildu”.

Un ‘zasca’ que el ‘popular’ ahondó al adelantar que Sánchez “se quiere despedir con otra mentira que son las ‘hipotecas generales del Estado 2023’, esos presupuestos generales que elaboraron a partir de previsiones económicas erradas desde que llegaron al Gobierno”.

Con un Sánchez contra las cuerdas, Feijóo aprovechó para vapulear a Sánchez con sus propias palabras: “Que el Gobierno haya fallado siempre en sus predicciones económicas y que construya unos Presupuestos sobre proyecciones desmontadas por falsas en pocas horas, ¿es insolvencia o mala fe?”, indicó citando las palabras usadas por el socialista en el último ‘cara a cara’ en el Senado entre ambos.

Para acabar de destrozar los “presupuestos ficticios” de Sánchez, el líder del PP le pidió al presidente del Gobierno que se “reconcilie con la realidad”, ya que presumió de datos “como si usted fuera el primer ministro de Irlanda, el presidente francés, el canciller alemán o el líder de Noruega”.

“Usted es el primer ministro que más endeudó a su país. Aterrice, madure y deje sus mantras infantiles”, le sacudió. De ahí que le lanzó una dura advertencia: “Esta realizando sus últimos presupuestos como presidente de España, porque los españoles dejaron de creer en usted”.

Una somanta de palos que acabó con un irónico: “Yo no estoy preocupado por las próximas elecciones generales. ¡Cómo lo iba a estar con lo bien que a usted le va en las encuestas!”.