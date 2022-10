Una podemita insulta gratis a Pérez-Reverte desde la tribuna del Congreso

No tienen cómo vender su mercancía averiada.

La podemita Sofia Fernández Castañón ha recurrido al insulto contra el periodista y escritor Arturo Pérez-Reverte y contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso para defender los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del Gobierno Frankenstein.

La portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Congreso se ha sentido aludida por las declaraciones de Pérez-Reverte y de Ayuso en las que señalaron que a los jóvenes “les falta cultura del esfuerzo”.

Ante esta reflexión, la podemita primero se queja de que “Ayuso dice que la juventud que ha hecho frente a dos crisis, a un contexto económico adverso siendo la generación mejor formada no conoce la cultura del esfuerzo. Luego Pérez Reverte dice que son la generación de cristal”.

Para luego entrar a lo que les gusta, el descalificar e insultar: «De la primera no conocemos esfuerzo alguno vinculado al ámbito laboral y del segundo solo le escuchamos quejarse a él. Quizás lo que ocurre es que Ayuso solo hace políticas para los de la sanidad y educación privada y las herencias y Pérez Reverte quizás siente nostalgia de cualquier tiempo pasado no por ser mejor, si no porque era más joven».

Por su puesto, este ataque de superioridad moral solo fue aplaudido por la bancada comunista que siempre están dispuestos a escuchar planteamientos que reafirmen su postura que defiende la mediocridad y el igualarnos a todos hacia abajo.

Que se trabaje menos, que se estudie menos y se odie más. Enfrentándolo todo y cancelándonos. pic.twitter.com/SjztnbLYHB — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) October 24, 2022

Habrá que esperar la réplica en diferido del escritor que ya le propinó un tremendo zasca al expodemita Íñigo Errejón por haberle

Las palabras de Reverte

El autor de Revolución le dijo al presentador de El Hormiguero, Pablo Motos, que “los jóvenes no están preparados para el iceberg del Titanic” porque se les están criando “híper protegidos” pensando que las cosas se solucionan desde un móvil.

Pérez-Reverte considera que esto es un error porque le estamos quitando los mecanismo de defensa para combatir la soledad, el fracaso y que la juventud española se encuentra en un mundo irreal. “ese alejamiento de la realidad que sufren en África, Asia o América del sur nos hace muy vulnerables y les estamos dejando vulnerables para cuando venga el apagón”.

Zasca a Errejón

Las palabras de Pérez-Reverte escocieron al diputado de Más País, Íñigo Errejón, quien desde su perfil de Twitter cargó contra el escritor de la saga del capitán Alatriste: “Dicen que la juventud es débil. Plantarle cara a varias crisis navegando en la precariedad y sin poder emanciparse. Para ser joven hoy se necesita mucho valor”.

Sin embargo, y pese a no nombrarlo, Pérez-Reverte le ha enviado un zasca en diferido y lleno de ironía: “Tiene usted toda la razón, amore mío”.

Esta respuesta hace referencia a un vídeo difundido por el partido de Errejón en la que un militante de la sección juvenil carga contra el escritor por sus palabras en el programa nocturno de Antena 3 y que en un momento le llama “amore”.