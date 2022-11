Rufián intenta ridiculizar a Josué Cárdenas y sale escaldado: «Lo discutiré con mi cuñado»

Patán.

Así se ha comportado el diputado de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, con el corresponsal de Periodista Digital, Josué Cardenas.

El representante independentista cargó contra nuestro enviado en su comparecencia ante los medios cuando le pidió aclarar su posición sobre la derogación del delito de sedición.

El mismo Cárdenas explica el encontronazo. “Le he preguntado por el concepto de homologar el delito de sedición a nivel europeo, que enarbola como argumento el Gobierno, y por el cambio que ha conseguido ERC en el presidente Pedro Sánchez, que ha pasado de prometer penas más duras a eliminarlo. Sin embargo, la postura de Rufián ha sido tratar de ridiculizar mi pregunta, que considero pertinente y directa”.

En ningún momento de la intervención nuestro corresponsal se mostró altanero o de forma grosera. De hecho, saludó al tomar el turno de palabra. «Buenos días, portavoz, le quería preguntar por el concepto de homologar a nivel europeo este concepto [la sedición]». Para luego ir directo a la pregunta que descolocó al diputado de ERC.

«¿Cómo han conseguido que Pedro Sánchez pasase de presentarse a unas elecciones diciendo que iba a endurecer el delito de sedición y ha acabado haciéndoles caso, sentándose a negociar, dándoles la razón?¿Cómo lo han conseguido?».

“Magia”, se limitó a responder el político catalán con un talante chulesco sin dar mayores explicaciones tanto a Cárdenas, como al resto de los periodistas y a los españoles que pagan su sueldo con los impuestos.

Ante la falta de explicación, el reportero de Periodista Digital hizo una segunda pregunta sobre los delitos europeos y el concepto de la homologación del delito de sedición. Ante la repregunta, Rufián fue todavía más cínico.

«Lo discutiré con mi cuñado en la cena de Navidad sobre eso», dijo sin inmutarse el político catalán.

Cárdenas considera que con estas respuestas a estas preguntas «el portavoz de ERC no se ríe de mí, se ríe de todos. Intenta ridiculizarme pero en verdad se ríe de los millones de españoles que tienen estas inquietudes y que no están de acuerdo con esta reforma».

Los desplantes de Rufián no son nada nuevo

Pese a lo absurdo del momento, esta no es la primera vez que Rufián hace un desplante a la prensa ni a nuestro corresponsal.

El portavoz de ERC no fue capaz de responder el 29 de octubre del año pasado al periodista Rodrigo Villar de ‘Estado de Alarma’, que fue contundente en su pregunta: “¿Por qué prefiere bailar bachata y perrear en la Cadena SER a contestar a medios acreditados en el Congreso?”

«No participamos de burbujas mediáticas de la ultraderecha», respondió.

Posterior a este desplante, el pasado noviembre, Cárdenas, quería conocer el posicionamiento de ERC sobre la nueva Ley de Seguridad Ciudadana impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez y de la protesta de los agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil contra la misma. Sin embargo, el diputado catalán volvió a reusarse a responder a los medios incómodos para la extrema izquierda.

“No participamos de burbujas mediáticas de la ultraderecha”, volvió a repetir Rufián sin inmutarse.

Sin embargo, no esperaba que Josué Cárdenas le plantara cara:

“Pero Sr. Rufián como comprenderá es un nuevo medio y usted no es nadie para decirme si soy extrema derecha o extrema izquierda. Yo le pregunto y no le digo si es usted de extrema izquierda, si es independentista o si es golpista…no utilizo ninguno de estos términos, que usted si utiliza conmigo”.

Rufián no entró en razón y lanzó un borde: “Opino lo mismo que hace 20 segundos”. Lo que llevó al periodista a tener que responder de nuevo: “Yo también opino lo mismo y le agradecería que me respondiera, porque sería una falta al decoro de esta cámara. Usted cobra un sueldo, por favor si me pudiera responder se lo agradezco”.