Expulsan a una diputada de VOX por tildar a Bildu de “filoetarras” y su partido la respalda vaciando el Congreso

VOX se plantó ante la censura del Gobierno PSOE-Podemos.

El partido de Santiago Abascal abandonó el hemiciclo del Congreso durante este 29 de noviembre después de la expulsión de su diputada Patricia Rueda por tildar a Bildu de “filoetarras”.

Un término que inquietó al socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ya que sentía que se atacaba al nuevo socio preferente de Pedro Sánchez, como quedo demostrado en los Presupuestos Generales del Estado.

Rueda fue llamada al orden tres veces por negarse a retirar la palabra del diario de sesiones como exigía el socialista como presidente de la Mesa del Congreso (ante la ausencia de Meritxell Batet) y, después, expulsada por el presidente de la Cámara Baja.

La diputada de VOX acusó, desde la tribuna, al Gobierno de Sánchez de estar premiando a «filoetarras, nacionalistas y golpistas». El término filoetarras era una clara referencia a EH Bildu, tras las concesiones del Ejecutivo para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado.

A pesar de que Gómez de Celis intentó evitar la mención, Rueda no dio marcha atrás.

Ante la negativa, el socialista la ha llamado al orden hasta en dos ocasiones, avisando de que a la tercera tendría que retirarle la palabra y expulsarla de la tribuna. Rueda se ha quedado en silencio, al principio, mientras su bancada la aplaudía.

La diputada ha pasado a decir que estaba siendo «coartada» y, como no retiraba la palabra. Gómez de Celis acabó por expulsarla de la tribuna para defender a Bildu. Una decisión que indignó a la bancada de VOX que, al acto, ha decidido abandonar el pleno en señal de protesta.

La situación se ha producido justo después de que Meritxell Batet llamara la atención esta mañana a los portavoces de los grupos por la crispación que se está viendo en los últimos días en el Congreso de los Diputados.

Gómez de Celis (PSOE) advierte y termina quitando la palabra a la diputada de @vox_es , @_patricia_rueda , por no retirar el termino "filoetarra" en referencia a Bildu.

Pedro Sánchez logró los previsibles últimos Presupuestos Generales del Estado como presidente del Gobierno.

La magistral bajada de pantalones ante Bildu y ERC no solo consagra a independentistas y proetarras como sus socios preferentes, sino que también le dan la ‘luz verde’ que necesita para pasar las cuentas al Senado.

La expulsión de la Guardia Civil de Tráfico de Navarra es solo la punta del iceberg de las nefastas concesiones que Sánchez acordó con Bildu y ERC. No es secreto para nadie que ya se está completando el completo traslado de los presos de ETA a las cárceles de País Vasco y Navarra, mientras que se avanza en el trámite para suprimir el delito de sedición y de malversación.

Eufórico, Arnaldo Otegi no ha dudado en burlarse de Sánchez por tenerle sometido a sus demandas: «El Gobierno de progreso en el Estado no sería posible sin el sostén de las fuerzas de izquierda que quieren marcharse de España».

«El Gobierno de progreso en el Estado no sería posible sin el sostén de las fuerzas de izquierda que quieren marcharse de España».

