Ana Vázquez (PP) despedaza en el Congreso a Grande-Marlaska por sus mentiras sobre la tragedia de Melilla

Durísima.

La diputada del Partido Popular (PP), Ana Vázquez Blanco ha cargado contra el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska por su nefasta gestión del asalto a la valla de Melilla del pasado mes de junio de 2022.

«Hoy usted no debería venir aquí a defender su mentira. La mentira en democracia es inaceptable y hoy su presencia aquí resulta inaceptable e indecente. Usted hoy no viene al Congreso por ser el más transparente sino por ser el más mentiroso. Le hemos forzado, le hemos obligado. Viene a rastras, arrastrado por la sociedad, por los medios de comunicación, por todos aquellos que defienden la verdad. Por todos los españoles que no permitirán que su mentira se impongan a la verdad».