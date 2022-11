Espinosa de los Monteros trolea a Nadia Calviño por no responder a su pregunta y se queda muda

El portavoz de VOX en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, como suele ser habitual, ha desmantelado el discurso de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.

El del partido de Santiago Abascal, primero le recordó que todo el panorama que describe el Gobierno, en el que no hay crisis y todos los indicadores económicos son positivos, es irreal. Además, le dio un ‘recado’ al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, por su pasado en Caja Madrid.

«El doctor en economía que tiene a la derecha, igualmente Consejero de Caja Madrid, esa institución de los políticos que tuvieron que rescatar los españoles, ha aludido hace un rato a la rebaja de la inflación, usted misma lo ha dicho, pero la verdad es que los precios siguen creciendo señora ministra, aunque lo hagan a tasas de crecimiento menos elevadas que en el período anterior. No engañen ustedes a los españoles porque la gente cuando va a la compra, lo nota».

Pero entrando en el asunto central de su intervención, Espinosa de los Monteros volvió a recordarle a Calviño que la pregunta realizada en la anterior Sesión de Control, sobre la expectativa de crecimiento para el último trimestre del año no fue respondida: «Tuvo usted dos minutos y medio y no fue capaz de dar el dato». Luego, procedió a inquirir sobre cuál es la expectativa de crecimiento del Gobierno para el primer trimestre del año que viene.

Calviño ya no quiere dar previsiones porque no acierta nunca https://t.co/gzUn7TkqZ7 — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) November 30, 2022

Sin embargo, Calviño, como la vez anterior, se dedicó a soltar una retahíla de excusas que componen el relato oficial para, de nuevo, no ofrecer el dato que pidió el diputado de VOX.

Ante esta nueva muestra de descaro, Espinosa enfatizó en que la ministra no había respondido a la pregunta y la troleó tirando del cinismo: «Es que no sé si es el audio, si no se oye bien, es que no he oído un dato».

«Por segunda semana consecutiva le he pedido un dato. ¿Cuál es el dato de crecimiento económico para la economía española? Y por segunda semana consecutiva no lo da. Y, ¿sabe porqué no lo da? Porque no acierta nunca, señora ministra. Porque todas sus predicciones son fallidas».

Espinosa estima que «nunca sabremos si es que ustedes engañan a sí mismos o nos quieren engañar a los demás» ante la falta de respuesta, de autocrítica y de actitudes del Gobierno de PSOE-Podemos. Y le atiza que lo que sí se sabe, es que la economía española se encuentra en medio de una desaceleración significativa como señala el Banco de España, es decir, «estamos estancados».

El de VOX señala que pese a que el trimestre anterior la economía creció un 0,2 por ciento, este trimestre será todavía peor. Destaca que «ni en 2022 ni en 2023 vamos a recuperar el nivel económico de 2019. De hecho, el Banco de España ha descartado que el PIB se recupere hasta 2024».

Un dato demoledor que señaló el representante de Madrid, es que por primera vez en muchos años, desde Zapatero, los españoles saldremos más pobres de esta Legislatura que como llegamos.

«Fíjese que horror de referencia».