Santiago Abascal sentencia a Pedro Sánchez: “Usted es como Calígula o Nerón”

Contundente.

El diputado de VOX, Santiago Abascal, ha cargado contra el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez por arrodillarse al independentismo catalán y vasco.

Con una pregunta directa, “¿Qué otras cesiones planteará su Gobierno a favor de separatistas, extremistas y delincuentes?”, el también presidente de VOX ha estructurado su intervención que ha descolocado a Sánchez.

«Es ineludible recordar su frase del lunes: “Una de las cosas por las que pasaré a la historia…” lo grave es escucharlo hablar en esos términos de usted mismo. ¿Usted no se siente ridículo? ¿Usted no es consciente de que le percibimos absolutamente lleno de vanidad y falto de modestia? ¿Usted se imagina otro dirigente hablando de sí mismo en esos términos? A mí me cuesta, quizás a Nerón o a Calígula».