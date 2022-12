Adolfo Suárez Illana, heredero del líder de la Transición: toros, política y la pelea por un Ducado

El 1 de diciembre de 2022 la vida política española despidió a uno de sus nombres más famosos, Adolfo Suárez Illana. El hijo del que fuera primer presidente de la democracia se despedía de su escaño en el Congreso de los Diputados con una ovación por parte de parte de los parlamentarios y elogios dirigidos por la presidenta de la Cámara Baja Meritxell Batet.

“Señor Suárez, querido Adolfo, me vas a permitir que te transmita en lo personal mi gratitud y que hayas confiado en mí. Ha sido un regalo poder compartir el gobierno de esta Cámara contigo».

Adolfo Suárez Illana fue uno de los grandes fichajes de Pablo Casado de cara a las elecciones de noviembre de 2019. El abogado se presentó como número dos del PP en la circunscripción de Madrid. Era su segundo salto a la política y el acercamiento con el entonces líder del PP llegó sobre todo por el común amigo de ambos Juan José Padrilla otro de los fichajes bomba del PP de Casado.

Durante los casi tres años de vida parlamenteria, Illana no se ha librado de protagonizar polémica. Una de las más llamativas fueron sus opiniones sobre el aborto que hizo que Federico Jiménez Losantos se refiriera a él como «tonto antes de comer y luego hace horas extras». Más allá de polémicas, Suárez Illana deja la política por segunda vez por «razones personales». Una actividad, la política, a la que su padre dedicó toda su vida.

Hijo del primer ministro de la democracia

Adolfo Suárez Illana nació en 1964 y era el segundo hijo de Adolfo Suárez González y Amparo Illana. Tenía doce años cuando su padre pasó de ministro-secretario del Movimiento Nacional a presidente del Gobierno en julio de 1976 por designación de Juan Carlos I. Vivió su adolescencia en La Moncloa en una época marcada por la agitación social y los cambios políticos de un país que pasaba de la dictadura y la democracia, siendo su padre uno de los nombres principales de ese periodo histórico.

Como su padre estudió derecho y aunque apoyó a su progenitor en el proyecto Centro Democrático y Social (CDS), no se lanzó a la política profesional. Primero trabajó el servicio jurídico del Banco Popular y luego montó su propio bufete. Ejerció como abogado hasta que decidió probar suerte en el mundo taurino. Su vinculación con la fiesta le venía por su familia política. En 1998 se casó con Isabel Flores, hija de Samuel Flores uno de los ganaderos más importantes del país. Su boda fue uno de los acontecimientos sociales más destacados de esa temporada y contó con la asistencia de los Reyes Juan Carlos I y Sofía de Grecia y el entonces heredero al trono Felipe de Borbón. También José María Aznar acudió. En ese momento ocupaba la presidencia del Gobierno y comenzaba un momento de acercamiento a Adolfo Suárez González.

La carrera taurina de Adolfo Suárez Illana no fue especialmente afortunada y se retiró en 2007. Antes ya había intentado por primera vez el salto a otro ruedo, el político, que tampoco se saldó con especial éxito. Fue en 2003 y el Partido Popular pensó que la baza del hijo del primer presidente de la democracia era la mejor para descabalgar a José Bono de la presidencia de Castilla-La Mancha. La apertura de la campaña electoral contó con el arropo de José María Aznar y el propio expresidente Suárez. Tristemente, ese día es más recordado por la situación en la que Suárez se perdió leyendo su discurso y no fue capaz de recuperar el hilo. Era el signo externo de que algo no iba bien. Un par de años después el propio Suárez Illana aclararía que su padre padecía alzheimer. Esta primera aproximación a la política se saldó con un fracaso.

Pelea por un título

La familia del líder de la Transición está marcada por la enfermedad del cáncer. De ella murió Amparo Illana, la esposa de Suárez y también han padecido la enfermedad algunos de los hijos del expresidente como Marián, la mayor del clan que incluso publicó un libro sobre su experiencia con la enfermedad en una época en la que socialmente no se hablaba abiertamente de estos asuntos. Adolfo Suárez Illana tampoco se libró de esta enfermedad y llegó a ser operado de un tumor en 2014.

El único hijo del expresidente que siguió sus pasos en la política también quiso ser el heredero de el título nobiliario que el expresidente ostentaba concedido por el Rey Juan Carlos: el Ducado de Suárez. Según algunos medios, Suárez Illana pidió en 2009 al entonces Jefe de la Casa del Rey Alberto Aza heredar el título él y no su sobrina. Sin embargo, la Ley no podía torcerse a gusto. La Ley de Igualdad para la Sucesión de Títulos Nobiliarios, aprobada en 2006 recogía que el derecho a un título era para el el hijo mayor independientemente de su sexo. En este caso sería para su hermana Marián. Al haber fallecido, el derecho le correspondió a la hija mayor de ésta, Alejandra Romero. Este movimiento por un título generó una cierta fricción en la unión del clan Suárez.

Herencia taurina

De su matrimonio con Isabel Flores, Suárez Illana tiene dos hijos: Adolfo y Pablo. Adolfo Suárez Flores debutó en los ruedos en 2019 con veinte años. Fue en la localidad albaceteña de Povedilla. El nieto del expresidente estuvo rodeado, a parte de por su familia, por primeros espadas del mundo del toreo como Juan José Padilla, Enrique Ponce o Javier Conde. Aunque el joven comenzó a estudiar derecho, los toros eran su pasión y según la prensa especializada, al contrario que a su padre, el éxito parece si acompañar al joven que forma junto con Gonzalo Caballero y Antonio Catalán Toñete (hijo del dueño de la cadena hotelera AC Antonio Catalán) un grupo que es conocido como ‘los estudiados’ porque todos se lanzaron a los ruedos teniendo, o cursando, estudios superiores.