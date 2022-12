La brutal intervención de Carlos Rojas (PP) en el Congreso que desata la risa nerviosa de Margarita Robles

El diputado del Partido Popular, Carlos Rojas, ha protagonizado una de las intervenciones más sonadas del pleno de este miércoles, 14 de diciembre.

El popular retrató a la ministra de Defensa, Margarita Robles, con su pregunta sobre si estaba dispuesta a seguir en el cargo si el Grupo Parlamentario Socialista apoyaba una enmienda legislativa que de alguna manera favorezca la corrupción, como es la de la reducción del delito de malversación.

Primero le comentó sobre la deriva en la que se encuentra el Gobierno de Pedro Sánchez al legislar con delincuentes. «Los mismos que le dicen que lo volverán a hacer. Los mismos que se jactan que con este cambio legislativo, podrán darle un golpe más fuerte al Estado».

Al verse expuesta, Robles solo pudo repetir el relato del PSOE y acusar a Rojas de estar fuera de la ley al incumplir la Constitución por la no renovación del Poder Judicial, de la que los socialistas son corresponsables.

Pero lo mejor estaba por venir. La respuesta de Rojas fue tan contundente que desató la risa nerviosa de Robles que se quedó sin argumentos:

«Es evidente que se avergüenza de su respuesta y por eso no la da, señoría. Deje ya el argumentario, España está viviendo un momento muy grave. Se trata de España, por eso responda. Su respuesta es decepcionante y está perdiendo usted una gran oportunidad de decir lo que todos sostenemos: que un cargo, su cargo, se convierte en una carga cuando se pierden los principios. Que los españoles no merecemos un Gobierno que mercadee con el Estado. Que no se puede legislar a merced de los corruptos porque eso solamente va a traer más corrupción, señoría».

Le ha recordado que “centenares” de cargos socialistas han criticado las reformas a la sedición y malversación solo para complacer a los socios independentistas, «que rechazan la actuación de este Gobierno porque su objetivo es obtener a cualquier precio el apoyo parlamentario de los partidos separatistas y de los que están en contra de la Constitución. Eso se lo dicen sus dirigentes socialistas, los que piensan en España, no ustedes».

«Estamos ante un pacto de Gobierno con delincuentes para mantenerse en el poder. Esto no estaba en el discurso de investidura. Esto no estaba en el programa electoral socialista. Por tanto, señoría, este Gobierno destila fraude por los cuatro costados y es necesario que convoquen urgentemente a elecciones generales para que los españoles podamos opinar la forma de hacer política que queremos. España no merece un Gobierno sin principios, no merece un Gobierno que legisle con delincuentes. ¡No lo merecemos!».