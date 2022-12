Espinosa de los Monteros retrata a María Jesús Montero y le da una lección sobre la inflación que ella ni entiende

Directo.

El portavoz de VOX en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ha retratado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por su defensa de la situación económica actual.

El diputado empezó tirando del humor al recordar la ausencia de la vicepresidenta primera del Gobierno de España y titular de Economía, Nadia Calviño, que suele llevarse zascas monumentales cada vez que comparece en el Hemiciclo.

«Lo primero es pedirle que le mande muchos recuerdos a la ministra de Economía que hoy se ha ausentado en esta sesión de control. Una pena que no nos acompañe esta semana en la que tantos españoles la sienten tan cerca, casi como si fuera parte de la familia. Bueno, si no de la familia, como si fuera parte del Patrimonio Nacional».

Luego de esa breve introducción, pasó al ataque al señalarle que si bien cualquiera le preguntaría sobre si volvería a subir los impuestos, sería una “tentación baldía” porque Montero ha negado hasta en cuatro ocasiones que lo vaya a hacer, pero como es habitual en el Gobierno Sánchez, lo termina haciendo:

«Todos recordamos aquello de que ‘este Gobierno no va a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora’, y desde entonces, las clases medias han sufrido como en ningún otro país desarrollado. No solo por una nefasta gestión económica que nos ha dejado rezagados en la recuperación, no solo por la inflación. También porque ustedes han elevado la presión fiscal».