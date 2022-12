Pablo Hispán (PP) pisotea la política exterior del Gobierno Sánchez: «Ustedes no han dejado tiranía por apoyar»

Sin Pedro Sánchez en la sesión plenaria en el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo, la sesión de control al Gobierno se tornaba algo descafeinada.

Sin embargo, a pesar de la ausencia del habitual plato fuerte que son las preguntas al presidente del Ejecutivo, los ministros no tuvieron un papel sencillo.

El primero en sufrir los embates de la oposición fue el responsable de Exteriores, José Manuel Albares.

Pablo Hispán, del Partido Popular, aprovechó para echarle en cara todos los deslices que en materia diplomática había perpetrado en las últimas semanas el Gobierno de Pedro Sánchez:

Señor Albares, su puesta de largo como ministro fue en la toma de posesión del señor Castillo, ante el cual no escatimó en reverencias a pesar de los insultos que dedicó a España y al Rey. Todo su Gobierno recibió con entusiasmo a quien no ha sido más que un golpista de izquierdas. Después de una semana con Perú colapsado, ¿no tiene nada que decir?

A renglón seguido, le recordó el escándalo vivido en el seno del Parlamento Europeo, con la vicepresidenta socialista cesada de sus funciones:

Hoy el Parlamento Europeo vive el mayor escándalo en décadas. Sus declaraciones públicas sobre Catar no son muy diferentes a las de la eurodiputada socialista Kaili . Viajes, fotos y halagos a Catar, semejantes a los de su delincuente compañera socialista. ¿Va a proponer a Bélgica que cambie su legislación por la vía de urgencia para exculparla como hacen en España con sus socios y compañeros malversadores?

Hispán siguió con el chorreo contra Albares:

Ustedes han tomado al Estado como botín y así entienden ustedes las instituciones. Por eso la Secretaría de Estado se va con los fondos de ayuda al desarrollo de Latinoamérica a hacer mítines socialistas y a pedir el voto para Pedro Sánchez. ¿No es eso malversación? Y no se pongan nerviosos, que la malversación es para ustedes más mérito que un delito.

Si su respeto a esta Cámara fuera al menos el del Caballo de Pavía, comparecería para explicar sus relaciones y su viaje a Catar en el que se ofreció para inversiones de su fondo soberano y dar un salto cualitativo a la relación. ¿No tiene nada que decir? Usted, desde febrero, no ha comparecido en Comisión para explicar su política respecto a Ucrania , la guerra más importante en Europa desde 1945, por lo que pedirle transparencia con Catar es como pedirle honradez al Lazarillo.

Y no se dejó en el tintero el viaje de Yolanda Díaz a Argentina para apoyar a la corrupta y condenada Cristina Kirchner:

Por supuesto, Albares se parapetó en lugares comunes:

Esta pregunta demuestra que su grupo no tiene nada que decir en materia de política exterior, que recuerdo que es la política de Estado por excelencia. También esa pregunta demuestra que ustedes se están deslizando por el populismo en política internacional y que abrazan los bulos y las patrañas de la ultraderecha.

El parlamentario del Grupo Popular, en su segundo turno de intervención, dinamitó por completo la política diplomática del Ejecutivo socialcomunista:

Hablar de populistas un Gobierno que no ha dejado tiranía por apoyar desde Venezuela a Irán es mucha jeta.

Y añadió que el problema del titular del Ministerio de Exteriores era que no estaba muy habituado a concurrir a los plenos del Congreso de los Diputados:

Como no acostumbra a venir a esta Cámara, no entiende el funcionamiento de nuestra democracia parlamentaria. Le he preguntado por el intento de golpe de Pedro Castillo, por las relaciones con Catar, por Ucrania, por el apoyo a una condenada por corrupción y por mítines socialistas de su secretaria de Estado con fondos públicos. Pedirle que conteste y esté a la altura es imposible