El soberbio repaso de Inés Cañizares (VOX) a Irene Montero que acaba con una pregunta colosal

Un recital de mamporros dialécticos.

Inés Cañizares (VOX) cogió por banda en la sesión de control al Gobierno socialcomunista a la ministra de Igualdad a cuenta de su chapucera ley del solo sí es sí.

La portavoz adjunta del partido de Santiago Abascal comenzó con mucha coña e ironía en su pregunta a Irene Montero:

Señora ministra, le ofrezco cifras y no datos, no sea que me diga que los datos son machistas. Y aunque esto no le guste, no es violencia, son realidades. Según una encuesta publicada recientemente tras su fracaso sí o sí, el 60% de los encuestados opina que las consecuencias de su ley, lejos de fortalecer la protección de las mujeres y de castigar adecuadamente a los agresores está precisamente provocando el efecto contrario, por lo que opinan que debe dimitir como principal impulsora de la ley.