Carlos García Adanero planta cara a los “corruptos” de PSOE, Podemos y Esquerra con un colosal discurso

Durísimo.

El diputado Carlos García Adanero ha plantado cara al golpe a la democracia española perpetrado por el PSOE, Podemos y Esquerra Republicana el día de ayer en el Hemiciclo.

El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, y sus socios han eliminado el delito de sedición, abarataron las penas al delito de malversación y, por si fuera poco, han cambiado las mayorías para elegir el Tribunal Constitucional. Todo el mismo día, en un proceso atropellado en el que las instituciones no han podido hacer comentarios a las propuestas y prácticamente sin debate en el Congreso.

El representante de Navarra metió un zasca monumental a penas iniciar su turno de palabra, ya que de camino al estrado le gritaron desde las bancadas de izquierda “presidente, presidente”, a modo de burla por las informaciones que le ubicaban como posible candidato si se realiza una moción de censura. «No sería mal día para ser presidente, teniendo en cuenta que el auténtico no está pues sería el momento para ponerse ahí», dijo, retratando la ausencia premeditada de Sánchez en la sesión.

«Y no está y es una indignidad que un día que se va a debatir lo que se está debatiendo el presidente del Gobierno no esté aquí presente. Eso es una vergüenza porque lo que se pretende es quitar los delitos a aquellos que robaron dinero al conjunto de los españoles para atacar al conjunto de España ¿y a cambio qué se hace? Perdonarles ese delito. Eso es corrupción. Eso sí es corrupción. Corrupción es quitar el dinero de todos los españoles para ponerlo al servicio de tus intereses de partido. Es corrupción lo que hacen, apañar todas las leyes a su antojo para poder manejar el Tribunal Constitucional y esas leyes que se aprueban aquí, claramente inconstitucionales, que luego se las corrijan y digan que no son constitucionales. Ustedes hacen corrupción, sí».

Pero García Adanero no paró ahí. También atizó a la bancada del PSOE por la forma en que el portavoz de Esquerra en el Hemiciclo, Gabriel Rufián, se “ríe” de ellos y de los españoles. «El problema no es que se rían de ustedes, el problema es que riéndose de ustedes, se ríen del conjunto de los españoles. Porque sacan todo».

El diputado realizó un breve repaso de todas las concesiones que le ha hecho el Gobierno de PSOE-Podemos a los secesionistas, traicionando el programa electoral con el que accedieron a La Moncloa: «dijeron que no iban a corregir el delito de sedición, que no iban a hacer indultos, que no iba a haber malversación y están haciendo todo. Y ahora dicen que van a hacer un referéndum y, si es por ustedes, lo harán».

Adanero también retrató la forma en que la izquierda desprecia las leyes y las normativas al aprobar estas reformas al Código Penal de forma atropellada, sin apenas discutirlas: «Las votaciones se tienen que hacer de acuerdo con las leyes y ustedes se burlan de las leyes».

Por último, ante el riesgo de un referéndum en Cataluña, que ya el primer secretario del PSOE en la región, Salvador Illa, ha asomado como una posibilidad, lanza una advertencia: «No les vamos a dejar».