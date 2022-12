Espinosa de los Monteros (VOX) avergüenza a Nadia Calviño en pleno Congreso: le saca la lista de beneficiados del PSOE

Se echaba en falta.

El portavoz de VOX en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros volvió a su cara a cara particular con la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.

Luego de que la semana pasada el del partido de Santiago Abascal tuviera que ‘contentarse’ con retratar a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la que le dio una cátedra exprés sobre la inflación, esta vez ha vuelto a dejar en ridículo a la titular de Economía. Y lo ha hecho desmontando el relato que impulsa el Ejecutivo que dice que todo va bien y que la economía está fuerte.

El diputado de VOX recuerda que la situación económica es grave porque lleva mucho tiempo acumulando problemas, incluso antes de la pandemia. Y critica que el Gobierno haga fiesta por unos datos que no son buenos.

Pero Espinosa no solo se contentó con dejar claro la pésima situación económica en la que se encuentra el país. También le sacó en cara que la lista de ‘beneficiados’ que prosperan con el Gobierno PSOE-Podemos son sus círculos íntimos y socios políticos.

«Pero no todos, efectivamente. No solo sus familiares, no solo sus compañeros de partido. Prosperan mucho también otros, los sediciosos, os golpistas, los filoterroristas, los pederastas, los agresores sexuales, los violadores. Esos son los únicos que han prosperado en la España de Pedro Sánchez en 2022».

El representante de Madrid también se muestra crítico con el concepto de “prosperidad” que defiende el Gobierno socialcomunista: depender de subsidios y ayudas del Estado porque la economía no da para más y que la única salida sea el ser “amigo” de alguien en el poder.

«Cualquiera diría que las cosas están bastante mal pero también es verdad que no están mal para todos, eso es verdad. Hace unas semanas le dije que no hay nadie en España que haya prosperado con su Gobierno y usted me habló de la gente que accede a la educación pública, a la sanidad pública, a que la gente recibe ciertos subsidios como si eso fuera prosperar. Me sorprende que para ustedes eso sea prosperar porque eso puede ser sobrevivir pero prosperar es mejorar ostensiblemente la situación personal de uno, especialmente en lo económico. Pero luego me dijo algo muy celebrado por su bancada, me dijo usted, me recomendó, que cambiara de amigos y quiero decirles que ya entiendo lo que quiere usted decir:

Ustedes quieren decir que para prosperar, que para mejorar la situación económica de uno, lo que hay que hacer es ser amigo de este Gobierno. Y le tengo que dar la razón porque es verdad que en España están prosperando los que son que están precisamente, cercad del Gobierno. Los amigos, los compañeros de partido, los familiares. Hay algunos que han prosperado mucho, especialmente los que están cerca de usted, señora ministra».