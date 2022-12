Sergio Sayas vapulea a Félix Bolaños en el Congreso: “Su palabra no tiene ningún valor”

Sergio Sayas necesitó menos de dos minutos para dejar a Félix Bolaños hundido en su escaño.

Durante la sesión de control en el Congreso de los Diputados de este 21 de diciembre, el diputado cargó duramente contra el socialista ministro de Presidencia por sus ataques contra la Constitución y por arrodillarse ante los intereses de ERC.

«Es intolerable haber visto a ministros amenazar a magistrados del Tribunal Constitucional. Es inadmisible ver al presidente del Gobierno, a la presidenta del Congreso, al presidente del Senado y a usted mismo tratando de desacreditar al Tribunal Constitucional”, le recriminó el político expulsado de UPN por no apoyar al Sanchismo.

Sayas desnudó al ministro de Sánchez dejando en evidencia su plan:

«Y hacen todo esto porque ustedes no quieren que el parlamento controle al Gobierno, lo que quieren es un Gobierno que controle el Parlamento al más puro estilo bolivariano. Yo sé que esto es lo que piensan Forcadell, Junqueras, Puigdemont, pero es que ahora esto también lo piensa el PSOE, porque de tanto pactar con el independentismo, ustedes se han mimetizado con él. Ya no hay diferencias entre el sanchismo y el indepenedentismo».

«Hoy le ha dicho ERC que quiere entrar en el Tribunal Constitucional, ¿también eso les va a dar? ¿Va a poner a los enemigos de la Constitución a cuidarla? No me conteste porque su palabra no tiene ningún valor», le sacudió con fuerza y dejando a Bolaños de morros en su escaño.

Sobre las acusaciones de “transfuguismo” que el socialista lanzó contra el diputado, el ex de UPN las utilizó para cruzarle de nuevo la cara.

«Habla usted de transfuguismo. Mire, le voy a decir una cosa: le miro a la cara a usted, miro al señor Sánchez y miro a la cara a todos los diputados socialistas que con su voto han avalado este ataque a la democracia y pienso que son el mayor caso de transfuguismo de la historia de España. Porque los jefes de los que nos sentamos aquí no son los presidentes de los partidos políticos, los jefes de los que nos sentamos aquí son los españoles a los que ustedes han mentido, han traicionado y han humillado. Les dijeron que con Podemos no, les dijeron que con Bildu no, les dijeron que no iban a indultar a golpistas, les dijeron que venían a luchar contra la corrupción y lo que han hecho es abaratar la malversación. Ustedes han construido un gobierno en torno a una mentira masiva y un engaño colectivo».

«Ahora que los españoles saben la verdad, sáquenlos a las urnas para que puedan elegir con transparencia el futuro que quieren para España», sentenció Sayas.