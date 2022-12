Los dos ejemplos insuperables con los que Marga Prohens (PP) destroza a la chapucera Irene Montero

Es la china en el zapato de Irene Montero.

Marga Prohens, diputada del Partido Popular, le tiene tomada la medida a la ministra de Igualdad.

Y mucho más desde que entró en vigor la perniciosa ley del solo sí es sí.

En el último pleno de este 2022 en el Congreso de los Diputados, la política balear le sacudió en toda la jeta a la podemita con dos ejemplos insuperables que terminaron de destrozar (si es que no lo está ya) la famosa chapuza del departamento de Irene Montero.

Prohens no se anduvo por las ramas y exigió la dimisión de la titular de Igualdad ante unas cifras que no admiten paños calientes.

108 agresores sexuales ya han visto rebajadas sus penas por esa infumable legislación. Pero la del PP todavía apretó más las clavijas:

Y puso dos casos concretos sobre la mesa:

Palma en el año 2015. Una joven de 19 años conoce a un chico a través de la red social Badoo . Siguiendo sus instrucciones queda con él en su domicilio, se da cuenta que no es el chico de las fotos y le pide que se vaya. Semanas más tarde, con otro perfil falso en la misma red, el hombre vuelve y la viola. No era la primera vez que utilizaba este método. Es el conocido como el ‘violador de Badoo’. Gracias a su ley, la pasada semana vio rebajada su condena.

Se preguntó Prohens algo esencial, y es qué hacía aún Montero en el banco azul:

¿Qué más tiene que pasar para que alguien en este Gobierno asuma alguna responsabilidad? Señoras del PSOE, ¿qué hace la ministra Montero sentada todavía en la bancada azul?

Si usted sigue considerando acertada la ley y no la piensa corregir es porque ignoró a todos quienes le advirtieron que pasaría lo que está pasando: Consejo General del Poder Judicial, Partido Popular, asociaciones de jueces y fiscales, la Asociación de Juristas Themis, etcétera. Y si usted no les hizo caso y ahora no quiere corregirla, ¿es porque la ley ha conseguido el objetivo que usted perseguía?