La viral e imperdible arenga de Sergio Sayas: así predijo todas las trapacerías de Pedro Sánchez

5 de enero de 2020.

El Congreso de los Diputados acoge el debate de investidura de Pedro Sánchez.

El candidato socialcomunista, con los apoyos ya cerrados, asiste al chorreo de la oposición que le recuerda que ha incumplido todos y cada uno de sus anuncios electorales, especialmente en lo que se refiere a que no pactaría con quienes pretenden romper España.

Memorable fue el discurso de Sergio Sayas, diputado por aquel entonces de Unión del Pueblo Navarro (UPN), que vaticinó punto por punto todas las trapacerías de las que iba a ser capaz el hoy inquilino de La Moncloa.

El parlamentario pedía por aquel entonces a Sánchez que se hiciera una pregunta clave, el hecho de por qué a Arnaldo Otegi (EH Bildu) le convenía una Presidencia de Sánchez:

Señor presidente, me haría una pregunta y es por qué Otegi me prefiere a mí para presidir España. Y haría otra cosa, yo nunca sería presidente de este país si para serlo necesitase llegar con la abstención de un partido como Bildu. Nunca. Exactamente igual que nunca aceptaría el Gobierno de Navarra de la mano de Bildu como sí hicieron ustedes el pasado mes de agosto (de 2019). Y a confesión de parte sobran pruebas porque hoy lo ha dicho la portavoz de Bildu en esta Cámara.

Sayas empezó a sacar frases textuales del líder del PSOE:

Ahora sí. «Yo no he pactado con los independentistas. Es mentira, es falso. Ustedes podrán repetir mil veces una mentira, pero es falso. Falso es falso, no es no y nunca es nunca», señor Sánchez Pérez-Castejón, abril de 2019.