El fabuloso meneo de Carlos García Adanero a Pedro Sánchez que nadie debe perderse

Dos minutazos que son oro líquido.

Carlos García Adanero, el rutilante fichaje del Partido Popular para intentar hacerse el 28 de mayo de 2023 con la Alcaldía de Pamplona, sigue dando y repartiendo estopa entre el progrerío.

Una vez más el objeto de su diatriba desde la tribuna del Congreso de los Diputados fue un Pedro Sánchez que se tuvo que limitar a escuchar las palabras del que fuera miembro de Unión del Pueblo Navarro y a tragarse todas y cada una de sus reflexiones.

Adanero comenzó con un apoyo explícito a Isabel Díaz Ayuso por el escrache sufrido en la Universidad Complutense:

Viendo las caras que ponía la bancada y el partido de Pedro Sánchez, el PSOE, el parlamentario navarro fue más que explícito:

Yo soy de los que están con quienes no quieren que vuelva usted a repetir como presidente del Gobierno. Eso es evidente. No voy a estar con ERC o con EH Bildu que además hoy le han pasado la cuenta y le han dicho que todavía no ha cumplido, que les debe todavía, que se acaba el tiempo y que, evidentemente, si Otegi dice que tiene que haber más legislaturas de Sánchez, yo me voy al otro lado. Siempre al otro lado. Ustedes sabrán lo que hacen, pero España no se puede permitir más gobiernos de Sánchez.