¿Tiene 15 segundos? Vea cómo Nadia Calviño lía una muy gorda con la cesta de la compra

Tienen una cara de hormigón armado que se la pisan.

Los miembros del Gobierno Sánchez no solo no arreglan los problemas que acucian a los españoles, sino que además se ríen en la cara de estos asegurando que están gestionando para el bienestar general.

La última en burlarse de los ciudadanos es la responsable de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, que aseguró este 8 de febrero de 2023 que los precios de los alimentos está bajando por mor de haber aplicado la reducción del IVA para determinados productos.

La vicepresidenta primera del Ejecutivo socialcomunista espetó esta ‘joyita’ desde su escaño en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados:

La compra de mi casa ya refleja esa bajada de los precios. Es cierto que, como todos los españoles, yo busco las ofertas y compro la fruta de temporada y he visto que en aquellos productos en los que ha bajado el IVA, han bajado los precios. Y esa es la información que nos transmiten también los grupos de distribución.

Esa intervención fue para responder al parlamentario del PP, Carlos Rojas, quien había pintado la cara a la ministra al constatar que no se haya bajado el IVA de la carne, del pescado y de las conservas:

Las redes sociales fueron un clamor ante estas afirmaciones de Nadia Calviño:

Yo flipo no si aún vamos a tener los españoles la culpa que resulta que ahora los mentirosos somos nosotros ,pues sepa usted señora Calviño que yo hoy fui al supermercado y subió el agua ,gobierno de España ,en fin……

La compra en la casa de la ministra Calviño ya refleja la bajada de precios, pues la compra en la mía no y yo también voy buscando ofertas. Viviremos en países diferentes.😳🤦‍♀️

Hoy ha dicho Nadia Calviño, que los precios de los alimentos están bajando, y que si no sabemos ahorrar es porque no sabemos buscar las ofertas…

El problema es que no todos podemos comer en el Congreso. pic.twitter.com/edAXFK1Pvb

— Danny el AntiRojo 🐸🇪🇸🐸🇵🇱🇮🇹(Resucitado) (@Dannyelsan1613) February 8, 2023