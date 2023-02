Vea el formidable repaso de Mario Garcés (PP) a Yolanda Díaz con un par de zascas en toda la jeta

Mario Garcés fue la yugular en su pregunta a la vicepresidenta segunda del Gobierno socialcomunista, Yolanda Díaz.

El parlamentario del PP quiso conocer cuántos fijos discontinuos no están trabajando ahora mismo en España, pero antes comenzó a meterle un repaso de campeonato a todo el Ejecutivo:

Todos ustedes son un gran error, el mayor error de la historia democrática de este país. Por cierto, señor Sánchez, cuando se comete un error ustedes no se afanan en corregirlo, ustedes se ufanan en mantenerlo.

Tampoco se dejó en el tintero a la titular de Igualdad, Irene Montero:

Volviendo al tema que ocupaba su pregunta, le dejó bien claro qué dato le sigue faltando a la ministra de Trabajo:

Y también las estadísticas, que es el arte colectivo de la confusión y de la simulación. La estadística sobre parados en España no registra los parados efectivos que hay en nuestro país. La mayor parte de los analistas dicen que si consignáramos los fijos discontinuos que no están trabajando habría 600.000 parados que hoy no están considerados en las estadísticas. Esa es la realidad. Ya sabemos que su reforma laboral era una mera reforma estadística.