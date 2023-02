¡Si no les gusta la bandera que se vayan!

El mensaje es claro: ¡Si no les gusta la bandera de España que se vayan!

Los independentistas catalanes vuelven a protagonizar una nueva ofensa contra la bandera con meros fines electoralistas. Sí, justamente a tres meses de las próximas elecciones.

La diputada de JuntXCat en el Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras, protagonizó este 21 de febrero un bochornoso momento en la Cámara Baja. Cuando iba comparecer ante los medios, la parlamentaria decidió apartar la bandera de España que junto a la de la Unión Europea presidía el estrado.

El corresponsal de Periodista Digital Josué Cárdenas le preguntó a la diputada independentista sobre el motivo por el cuál apartaba la bandera. «Estaba muy cerca», respondió entre risas Nogueras. Cuando Cárdenas quiso saber por qué no apartaba la bandera de la Unión Europea, la parlamentaria independentista no tuvo empacho en responder con una sonrisa en la boca: «No estaba tan cerca y es muy chula. Me representa más esta bandera que esta otra».

Una ofensa que no dejó pasar el portavoz de VOX en el Congreso de los Diputados, quien empezó su comparecencia ante la prensa con un “recordatorio”.

“Un breve recordatorio para la diputada Nogueras, esa que lleva tres años y medio disfrutando de un sueldo aquí en el Congreso de los Diputados de España. Y que hasta hoy, ¡qué casualidad!, tres meses antes de las elecciones no se le ocurre hacer el numerito con la bandera de España”.

Tras aclarar que “cada uno es libre de sentirse más o menos representado por la bandera que sea”, Espinosa de los Monteros sacudió a la independentista catalana recordándole que “el único motivo por el que está representada en la bandera europea es porque pertenece a la nación española, sino fuera española no pudiera ser europea”.

El diputado Pablo Cambronero también le recordó a la diputada de JuntXCat que cobra un sueldo de todos los españoles y recomendó golpearle donde más le duele: en el bolsillo.

“¿Su abultada nómina no le molesta? La pagamos los que formamos parte de la bandera que retira. Esto se acabaría con una sanción económica”.

Sobre este y otros asuntos debatirán este 21 de febrero de 2023 Marcos de Quinto, Fernando Sánchez Dragó y Luca Costantini en ‘La Segunda Dosis’ (Periodista Digital), el programa dirigido por Alfonso Rojo y presentado por Rebeca Crespo.