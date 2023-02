Inés Cañizares fulmina a Yolanda Díaz: «Deje de ver Barrio Sésamo y póngase a trabajar»

La diputada de VOX, Inés Cañizares ha atizado al Gobierno de Pedro Sánchez por tener la tasa de paro juvenil más alta de Europa.

Les atizó por poner excusas en lugar de soluciones. «Ahora no me ponga usted excusas de lo que se encontró al llegar al Gobierno, que ya nos conocemos. Las herencias en política n ose aceptan a beneficio de inventario. Se acepta lo bueno y lo menos bueno. Trabaje usted por mejorar lo heredado. Me voy a anticipar, no sea que me manipule los datos. Cuando usted llegó al Gobierno al Gobierno el paro juvenil se situaba en el 30,51% y hoy es el 29,26% se ha reducido en 1,25% y no en un 11% como usted va pregonando».

La diputada por Toledo leyó la experiencia de una joven desesperanzada ante la complicada situación laboral que viven miles de jóvenes. En ella, detallaba que se encontraba en «prácticas por 300 euros» y mostraba su preocupación porque «no va a tener jubilación», sin tener capacidad de ahorrar, por lo que no puede plantearse un proyecto vital . Ante todo esto, sentencia que «estamos gobernados por pusilánimes».

«Esto no son datos, son personas, son jóvenes españoles cuyos sentimientos son la desesperanza, el hartazgo y la frustración. Más de la mitad de los jóvenes entre 25 y 29 años, vive aun con sus padres. Ni trabajo, ni casa, ni familia. Han crecido con unas expectativas que no se cumplen.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz no pudo rebatir esto, al asegurar que España no se puede permitir una tasa de paro juvenil tan alta. Sin embargo, también acusó a la diputada de VOX de que los datos que decía no eran ciertos y le espetó que «mentir es pecado».

La respuesta de Cañizares fue contundente:

«En lugar de preocuparse por lo que yo digo, debe preocuparse precisamente por implementar políticas que permitan la creación de empleo estable y de calidad para nuestra juventud. Atacar a la oposición no es un trabajo, aunque es lo único que usted hace a parte de ver Barrio Sésamo. Así que responda a la pregunta con seriedad y aunque no respete a VOX, respete a nuestra juventud».

También le señaló que los ciudadanos le pagan para trabajar y asumir responsabilidades «y no para insultar y mentir en cada sesión de control».

Por último, le advirtió que debería trabajar por su futuro porque le queda poco tiempo en el poder.