¡Vaya baño! La pila de datos sobre la falta de pluralidad en RTVE con la que un diputado del PP enmudece a su presidenta

El repaso es antológico.

Comparecía en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación de RTVE y sus Sociedades su presidenta interina, Elena Sánchez, que se llevó un buen revolcón por parte de Eduardo Carazo Hermoso (Partido Popular) cuando este le preguntó por el cumplimiento de la pluralidad en el ente público.

La rectora de la radio y la televisión públicas aseguró que sí se estaba cumpliendo con ese cometido de dar una información plural.

Sin embargo, con los datos en la mano, el parlamentario conservador dejó por los suelos y más callada que un monje silense a Sánchez.

Así empezó Eduardo Carazo su festival de zascas a la presidenta interina de RTVE:

Se fijó en un Telediario de hace tres semanas, de inicio de febrero de 2023:

Y mire, le voy a poner el ejemplo de un Telediario de La 1 del sábado 4 de febrero de 2023. Recogió las voces de Irene Montero en tres ocasiones, de Diana Morant , de Pedro Sánchez , de Reyes Maroto , de Yolanda Díaz y de Raquel Sánchez . Entiendo que el Gobierno tiene que salir en el Telediario, pero yo no sé si esto, si el pluralismo informativo, se refiere a que salgan varios miembros del Gobierno, pero eso no es nuestro concepto del pluralismo.

Carazo puso como ejemplo lo sucedido en dos manifestaciones en Madrid y cómo TVE trató una de manera marginal y otra con una cobertura especial:

Y no se trata solamente de la cantidad, sino de la calidad de cómo se tratan esos contenidos. Hay un ejemplo memorable que es cómo han tratado las manifestaciones en Madrid del día 21 de enero de 2023 y del 12 de febrero de 2023. En este caso el pluralismo de RTVE se desmintió rotundamente. Fíjense en las diferencias. El 21 de enero no hubo un despliegue especial de medios. Planos cortos y no había vistas aéreas. En la del 12 de febrero, medios, planos aéreos, uso de dron… En la del 21 de febrero, a diferencia de la mayoría de los medios privados, se abrió con los exámenes en lugar que con la manifestación. En la del 12 de febrero fue, por supuesto, la primera noticia. En el Telediario del 21 de febrero se le dedicó a la manifestación un minuto y medio. A la del 12 de febrero, 13 minutos.