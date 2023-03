‘El Mediador’ señala a la senadora socialista Olivia Delgado por cobrar mordidas de más de 4.000 euros de una empresa láctea gallega

Sigue el goteo de nombres asociados al ‘Caso Mediador’. El empresario que ha destapado los nombres de políticos socialistas asociados a la trama, Marcos Antonio Navarro Tacoronte en una entrevista concedida a Eduardo Inda en OkDiario, ha señalado a una mujer. En concreto, a la senadora socialista Olivia Delgado.

Según el ‘mediador’ Delgado cobró mordidas de entre 4.000 y 5.000 euros, simplemente, por promocionar la leche de vaca desde la Cámara Alta. «Las conversaciones con ella estaban relacionadas con el sector ganadero y el sector lácteo. Tenía que transmitir a través de la Cámara Alta que la leche de vaca es beneficiosa para los niños. Y esto se traslada a Sanidad, a los colegios… Aunque ahora niegue la mayor», ha explicado en conversación con el citado medio. El empresario no ha querido desvelar qué empresa estaba implicada, pero sí habla de que «una empresa del sector lácteo en Canarias» y que, «aunque lo van a negar, el propósito era que una marca de leche conocida tuviera ese crecimiento».

La jueza instructora no ha tomado medida alguna sobre la senadora, que está aforada, por lo que tendría que ser el Tribunal Supremo quien tomase cualquier decisión sobre la situación procesal de la senadora socialista.

Olivia Delgado es senadora por Tenerife. Esta es su tercera legislatura. Lo fue también en la XI (Entre enero y mayo de 2016) y en el XIII (entre mayo de 2019 y septiembre de 2019). La senadora se ha pronunciado en su cuenta de Twitter y ha sido muy clara: «Mi hoja de servicio público es intachable y transparente. No dudaré en tomar las medidas oportunas contra quien intente manchar o enturbiar por ello hoy me he querellado contra Antonio Navarro».

Mi hoja de servicio público es intachable y transparente No dudaré en tomar las medidas oportunas contra quien intente manchar o enturbiar Por ello hoy me he querellado contra Antonio Navarro — Olivia Delgado (@OliviaDelgado1) February 27, 2023

Lo cierto es que la senadora de Tenerife ha sido una pionera. Al menos 12 dirigentes del PSOE (tanto a nivel canario como estatal) han actuado ya legalmente o anunciada su intención de hacerlo en breve contra Navarro Tacoronte. Así, la secretaria de Igualdad del PSOE y diputada por León, Andrea Fernández, y sus compañeros en el Congreso Javier Alfonso Cendón (León), Indalecio Gutiérrez (Almería), Ana Prieto (Lugo), Beatriz Carrillo (Sevilla), Uxía Tizón (Orense) y Manuel Arribas (Ávila) han comunicado que han tomado acciones judiciales contra ‘el mediador’.