Inés Cañizares aplasta en dos minutos a Yolanda Díaz por su pésima gestión y por mentir con los datos del paro

La portavoz adjunta de VOX en el Congreso de los Diputados, Inés Cañizares, ha dejado para el arrastre a la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en el pleno de este miércoles, 8 de marzo de 2023.

Cañizares ha desmontado el optimismo que enarbola el Gobierno de Pedro Sánchez con las cifras del paro e incluso ha hecho que la vicepresidenta segunda del Gobierno de España, admitiera que no son para celebrar: «Por segunda ocasión le digo que no siento ningún optimismo, ninguno», dijo en su respuesta.

Pero lo mejor vendría en el segundo turno de palabra de la también candidata a la Alcaldía de Toledo, cuando recordó las patéticas palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en las que aseguró que las personas mayores «no quieren sus pensiones», algo que definió de forma irónica como la ‘nueva política’ de los socialistas:

«Pues no me extraña, porque según su compañera, la ministra de Hacienda, ahora los españoles que no llegan a fin de mes, por lo visto, tienen que vivir a costa de las pensiones de los abuelos. Esta debe ser la nueva política del Gobierno: que las familias españolas vivan a costa de los españoles».