Sergio Sayas manda a la lona a Pedro Sánchez con estas tres palabras sobre su Gobierno

Sublime.

Sergio Sayas, parlamentario del Grupo Mixto, le pegó un repaso en toda regla a Pedro Sánchez.

En una memorable intervención en la sesión plenaria en el Congreso de los Diputados del 8 de marzo de 2023, el político navarro hizo un resumen de todos los incumplimientos y trapacerías perpetradas por el inquilino de La Moncloa.

Desde las chapuzas de la ley del solo sí es sí a lo sucedido con el ‘caso Mediador’ y las correrías del exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias ‘Tito Berni’.

Para Sayas, la mejor definición del Ejecutivo de Pedro Sánchez es que es «una estafa piramidal».

Pero antes de llegar a ese punto, el repaso del que fuera diputado de Unión del Pueblo Navarro al jefe del Ejecutivo socialcomunista fue para enmarcar:

Usted ha triturado la palabra dada a los españoles. Les dijo que venía a defender a las mujeres, curiosa forma de hacerlo con una ley que solo ha servido para que 730 agresores sexuales hayan visto rebajada su condena y 74 estén en la calle . Y usted no solo no cesa a la ministra de Igualdad, sino que la respalda, mientras que ella, henchida de soberbia e infantilismo, lejos de asumir su garrafal desastre, se ha dedicado desde su puesto en el Gobierno a arremeter contra unos jueces que lo único que podían hacer era aplicar su bodrio de ley.

Sayas recordó que la persona culpable de la pifia del solo sí es sí no era Irene Montero:

Y no acabó ahí el sopapeo del diputado navarro:

Otra de las cosas que dijo que iba a hacer era luchar contra la corrupción. Curiosa forma de hacerlo abaratando la malversación. Y qué le voy a decir del caso ‘Tito Berni’ que es una oda a la corrupción más chusca que usted se niega a investigar. Diputados socialistas, cargos públicos socialistas, restaurantes de lujo, empresarios, drogas y prostitución. Lo de los restaurantes de lujo les ha quedado muy proletario, lo de las drogas muy de respeto sanitario y lo de la prostitución, mientras en esta Cámara están votando abolirla, les está quedando con esa coherencia que el PSOE suele tener.

Mire, yo entiendo que para usted cumplir con la palabra que le ha dado a los españoles es un acto de transfuguismo. Lo entiendo porque cumplir con la palabra es algo que usted no ha hecho jamás porque usted no tiene más principios que usted mismo y su mismidad. No hay compromiso que no se le haya quedado sin traicionar porque usted es un transfuga de la verdad. No ha hecho otra cosa que mentir. No es que mienta, es que ha hecho de la mentira su hábitat natural. Señor presidente, todo su Gobierno se resume en una frase. Todo su Gobierno es una estafa piramidal.