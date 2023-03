Los datos con el que Ayuso borra del mapa a Juan Lobato (PSOE) por pintar una tenebrosa imagen de Madrid

Es el meneo de cada semana.

Y el auténtico Gólgota para el líder del PSOE de Madrid.

Juan Lobato volvió a llevarse un repaso monumental por parte de Isabel Díaz Ayuso.

En esta ocasión, el socialista acusó a la presidenta de la Puerta del Sol de no tener claro hacia dónde quería llevar su gestión y de no hacer nada por el bienestar de los ciudadanos:

Lleva seis meses de ataques, de insultos, de Txapotes , de Venezuela, todo su repertorio de eslóganes de diseño. Y al final del día qué, ¿qué cosas reales ha hecho usted para la gente normal? Ninguna. Y la gente ya está cansada del politiqueo de corto plazo, de los insultos permanentes, de que todo gire en torno a su estrategia electoral. No subestime la inteligencia de los madrileños. Usted se dedica a lo que le entretiene, a ETA , a Venezuela, a moverle la silla a Feijóo . ¿A qué está en Madrid? ¿A setas o a Rolex?

Ayuso replicó al discurso de Lobato con datos más que elocuentes:

Me pregunta usted qué tal la situación política en la Comunidad de Madrid y yo le digo que muy bien. Pero, ¿qué tal lo del resto de España? Porque esta semana hemos conocido 440.000 parados más que ustedes tenían escondidos en los cajones como cifras. Una cifra que no deja de crecer como la inflación y como va bajando el poder adquisitivo de las familias. Esta es la Comunidad donde hay más empresas, donde más vivienda pública se crea, donde hay el mercado laboral más paritario de España con los salarios más altos. Esta es una región que está de moda donde todo el mundo quiere venir a crear y a emprender y que tiene los mejores planes de futuro de digitalización, de maternidad. Así que estamos bien, a pesar de ustedes que tienen una envidia a la Comunidad de Madrid que no pueden con ella.