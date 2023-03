La moción de censura de VOX se celebrará antes de lo esperado: entre el 21 y el 23 de marzo

Se debatirá la próxima semana.

La moción de censura de Vox, con Ramón Tamames como candidato a la presidencia del Gobierno y contra el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ya tiene fecha. Se celebrará en el Congreso de Diputados la próxima semana, entre el 21 y el 23 de marzo de 2023. Aunque, según fuentes parlamentarias y gubernamentales, el debate será el día 21 y la votación tendrá lugar el miércoles 22 o el jueves 23.

Será la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, la que comunique formalmente este lunes 13 de marzo al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a Vox y al propio Tamames, su decisión, consensuado y coordinado anteriormente con La Moncloa.

La moción de censura de Vox contra el presidente del Gobierno fue registrada el pasado 27 de febrero de 2023 por la Mesa del Congreso, ya que cumple con todos los requisitos. La votación la tiene que anunciar la presidenta del Congreso, tal y como establece el Reglamento de la Cámara Baja.

Ramón Tamames, economista e historiador, en una entrevista con ‘La Voz de Galicia’ aseguró que espera el respaldo del PP a la iniciativa de Vox. Recalcó además que se se siente rejuvenecido.

«Para hacer los cien metro lisos no estoy precisamente, pero para pensar me encuentro francamente bien. Es curioso, estos días estoy durmiendo mejor que nunca y físicamente estoy en un novel que echaba de menos. Estas cosas rejuvenecen, es una inyección no en vena de ego, como dicen algunos, sino de interés por el país. Eso es lo que te da gracia y la fuerza que estoy sintiendo».