El surrealista argumento que esgrime María Jesús Montero para contrarrestar el chorreo de Inés Cañizares (VOX)

De traca.

María Jesús Montero, ministra de Hacienda, decidió durante el pleno de este 15 de marzo de 2023 celebrado en el Congreso de los Diputados defenderse de las críticas a su pésima gestión con un argumento que nadie vio venir.

Inés Cañizares, parlamentaria de VOX, le echó en cara a la titular de las cuentas públicas que cada vez que coge un micrófono sube el coste de la vida.

Sin embargo, Montero entendió que la representante de la formación de Santiago Abascal hacía una burla de su manera de hablar y utilizó parte de su turno de palabra en hacer una encendida defensa del dialecto andaluz.

La política de la formación ‘verde’ inició así su primera intervención:

Lo que todo español espera de un Gobierno decente y de una ministra de Hacienda a los mandos del presupuesto público es, como mínimo, seriedad y rigor. Pero sus declaraciones públicas son más propias de ‘producciones el chascarrillo’ que de una ministra. Porque, entre sus grandes éxitos encontramos frases del tipo: ‘Chiqui, si 1.000 millones no son nada’, ‘este Gobierno ha solicitado en torno al billón o billón y medio de euros’. ¡Menuda puntería tiene usted! Luego tenemos eso de ‘lo de la plusvalía ya lo arreglo yo en un fin de semana’ o ‘si los ingresos del presupuesto son pastillas Ricola , solo se puede gastar en Juanolas ‘.

Y el penúltimo bochorno al que hemos asistido es que los abuelos no quieren las pensiones para ellos, sino para comprarle a los hijos las cinco cosas que no pueden. Por tanto, si con esta política de brocha gorda es como gestiona usted las cuentas públicas, no es de extrañar que cada vez que coge un micrófono, en lugar de subir el PIB, el empleo o las rentas de las clases populares, en España suba el pan.

Y es que de la política presupuestaria y fiscal usted no puede hacer un chiste ni una caricatura porque, precisamente, retrata su frivolidad ante las serias dificultades que atraviesan las familias para llegar a final de mes.