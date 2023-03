Tamames zanja discrepancias con VOX, hace un guiño al PP y asegura que coincide con Abascal en lo ‘fundamental’

El presidente de VOX, Santiago Abascal y el economista y candidato para la moción de censura, Ramón Tamames, han terminado con el relato que impulsa la izquierda sobre la discrepancias entre las posturas de ambos para desacreditar la acción parlamentaria.

En una rueda de prensa conjunta, realizada este 16 de marzo de 2023 en el Congreso de los Diputados, ambos dejaron en claro que si bien existen muchos puntos que los separa, hay otros que los unen y estos son los «fundamentales»: la unidad de España, la monarquía parlamentaria y la bandera nacional.

«Hay algunos que quieren romper España y marcharse y nosotros coincidimos en esto. Estamos encantados de estar en España y que sea una verdadera madre para todos».

Sobre la monarquía parlamentaria, indicó que es el «pegamento» que mantiene unida a España y deshecha uno de los argumentos que esgrime la izquierda para desdeñar la Constitución del 78: que ellos no la votaron porque no estaban vivos. Por ello, hizo un símil sobre la Carta Magna de los Estados Unidos que es defendida pese a que existe desde hace más de 100 años.

El tercer punto de unión es la bandera, tan criticada por los izquierdistas que ante la ignorancia manifiesta, la tachan de franquista aunque fue establecida mucho antes, en el reinado de Carlos III. «Es la bandera más antigua de Europa. Representa a España en su historia universal» y confesó que comenzó a apreciar su valor cuando militaba en el Partido Comunista Español.

En la ronda de preguntas, intentaron volver a hacer énfasis en los aspectos que los separan. Algo que Abascal ha explicado de una forma tan clara que no debería generar más dudas:

«Hemos presentado al profesor Tamames precisamente porque es independiente. Porque puede representar a españoles mucho más allá de los que represento yo. Si quisiésemos presentar a alguien que defendiese el programa político de VOX pues, me habría presentado yo; pero buscábamos una figura independiente».

Y por si quedaban, respondió con ironía una periodista de laSexta que «pueden preguntarlo todas las veces que quieran y hasta con volteretas pero no anulan el argumento y la posición de VOX. Precisamente el valor de esta iniciativa es que hemos presentado a un español independiente. A un español que puede representar a muchos más españoles de los que representa VOX. Yo no soy una figura independiente, quien pregunta tampoco. Nosotros no podríamos ser los candidatos. Ramón Tamames perfectamente puede representar ese papel».

Por su parte, Tamames también atizó al Ejecutivo al asegurar que hay muchas cosas que se dejan de hacer por falta de voluntad política:

«Hay muchas cosas que se podrían hacer y no se hacen por desidia, por ignorancia y por componenda».

Estas palabras arrancaron aplausos de los asistentes.