EN DIRECTO / Abascal arranca fuerte la moción de censura sacando al Tito Berni, las fiestas del PSOE y el Ramsés

Máxima expectación.

El Congreso de los Diputados debate este 21 de marzo de 2023 la moción de censura de VOX contra Pedro Sánchez.

Santiago Abascal, como presidente del partido proponente, arrancó el debate fuerte:

Han matado tanto a VOX que su necrológica ya no vale. Los muertos gozamos de buena salud. Nadie nos va a arrebatar la esperanza de que se produzca este debate, esos españoles que nos escuchan atentamente sin traducciones torticeras es a los que nos dirigimos hoy.

El líder de VOX alude al «caso Berni» y critica la actitud del portavoz del PSOE, Patxi López, ante este caso de corrupción. Y ataca a Sánchez:

Recordó a quienes tildan de «circo» la moción de censura las payasadas de parlamentarios como el independentista Gabriel Rufián (ERC) con sus camisetas, impresoras y esposas:

Abascal, asimismo, se mostró crítico con la postura del PP:

Señores del PP deben saber que si quieren pactar con el PSOE deben ponerse a la cola. Están en su derecho, pero sus electores tienen derecho a saberlo también y conocer el motivo verdadero por el que no apoyan esta moción y las elecciones anticipados. Vox no es el enemigo a batir. Un circo, un esperpento… ¿Cómo se llama lo suyo también? ¿Hace falta también enumerar lo que han hecho ustedes?

Al mismo tiempo, invitó a los populares a sumarse a su iniciativa para intentar acabar con el llamado «peor Gobierno de la historia»:

Tenemos el deber de dejarnos de cálculos. Ya sabemos que no tienen el mismo líder que al principio de la legislatura, pero estaría bien saber si tienen los mismo principios que al inicio de la legislatura. Por mi parte, borrón y cuenta nueva. Les pedimos que votemos juntos, entendámonos para ofrecer una alternativa solida de sensatez legislativa y de soberanía respetada. Les hemos ofrecido líder esta moción con la única condición del adelanto electoral que dicen defender aunque tienden la mano al PSOE.

Por supuesto, Pedro Sánchez se llevó un buen meneo por parte del presidente de VOX:

No se dejó en el tintero la chapucera ley del solo sí es sí que ya ha beneficiado a 742 agresores sexuales:

Cuando usted, su Gobierno y sus apoyos hablaban del hombre, del padre, la verdad que nos preguntamos qué tipos de masculinidades habían conocido en su entorno. Una de sus diputadas acusaba a una tercio de ser consumidor de prostíbulos y por ende de violadores. Entiendo señores de la izquierda que a lo mejor en su entorno la masculinidad es algo tóxico, pero no tienen derecho a criminalidad a los hombres. No tratan a los violadores como violadores, sino que rebajan sus penas. Vamos a derogar todas las leyes que denigran a la mujer. Ustedes han destruido la verdadera igualdad por la que debe velar un estado. La igualdad de oportunidades también la han destruido.

Ni siquiera a mi se me ocurrió que pudiera hace una ley que beneficiara a agresores con rebajas de penas. Por supuesto que es culpable también su ministra de Igualdad Montero, pero usted es el responsable. Cuando alguno de esos monstruos vuelvan a atacar en la calle, serán responsables. También les pediremos cuenta por cada niño que por culpa de sus asociaciones se mutile y tome decisiones irreversibles. Su Gobierno también es responsable de que ser mujer ya no signifique nada.

También criticó la pésima política energética del Gobierno Sánchez:

Ya se lo he dicho en alguna ocasión, ha quemado campos de trigo mientras el pueblo pasa hambre. Ha prohibido que los españoles busquen sus propias fuentes de energía mientras los españoles no podían pagar la luz.

Remachó su discurso asegurando que la moción de censura era necesaria y que los motivos para la misma son más que evidentes:

Coincidimos con Tamames en lo importante: Este gobierno debe marcharse y convocar las urnas. Señores del PP, ¿cuáles es la excusa para no compartir la censura a este Gobierno y adelantar elecciones? Quizás es que los partidos ya han secuestrado la soberanía e impiden a los diputados votar lo que votarían si votarán en secreto. Al final de este debate solo existirán dos opciones consentir a Sánchez o apoyar esta moción.

Sobran los motivos para esta moción de censura, usted ha atacado a la convivencia de los españoles, deberá escuchar ahora a un representante de una generación a la que probablemente no querría escuchar… su gobierno a la geenración de nuestros padres solo les ha ofrecido residencias abandonadas y migajas en las pensiones, eso es lo que ustedes ofrecen a los mayor, bueno y también fotos trucadas jugando a la petanca.

El presidente del Gobierno, como cualquiera de sus miembros, podía intervenir en cualquier momento y el inquilino de La Moncloa no iba a perder la ocasión de meter su ‘chapa’.

Pedro Sánchez, antes de la intervención de Santiago Abascal, puso en solfa la iniciativa de VOX:

Estamos ante una moción de alguien que se disfraza de alguien de profeta. Lo único que ustedes aportan a diferencia del PP es un plus de brutalidad con quienes no pueden defenderse, porque solo saben señalar falsos culpables, proyectar contra ellos el odio, porque dicen ustedes que los hombres estamos bajo la dictadura de las mujeres, los españoles estamos sometidos a explotación y los empresarios están bajo la férula de los trabajadores. Suba y digan un solo cambio real que hayan hecho para mejorar la vida de los españoles. No existe. Son ustedes una propuesta sin contenido sustancial, lleno de palabras saturadas. VOX es el glutamato de la derecha, un simple potenciador del sabor. VOX es a la política española lo que la comida ultraprocesada a la dieta mediterránea.