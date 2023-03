Ayuso se chotea del último show penoso visto en Asamblea: «¡Soy Juan Lobato!»

Nuevo revolcón al socialista Juan Lobato.

El último pleno de la legislatura quiso dinamitarlo el candidato del PSOE describiendo un panorama tétrico de la gestión de Isabel Díaz Ayuso en la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Acusó a la líder del PP de estar pensando en este período únicamente en clave electoral y de haber perpetrado los jueves un circo en sesión continua.

Pero lo más chusco de todo fue que el portavoz socialista aprovechó sus últimos segundos de intervención para relanzar su candidatura a presidente del Ejecutivo madrileño:

Ayuso lo tuvo a huevo:

Ya metidos en harina, la presidenta madrileña aseguró que Lobato no podría presentarse inmaculado a las elecciones autonómicas del 28 de mayo de 2023 por toda una serie de cargos que tienen severos problemas con la Justicia:

Me habla de la estabilidad política y parlamentaria un señor que tiene detrás un escaño vacío porque está una mujer relacionada en el entorno, con graves casos de corrupción, de la UGT Madrid. Me habla de estabilidad política un señor que no tiene cómo cesar a las alcaldesas de Alcorcón y Móstoles y así tampoco se va a presentar limpio a las elecciones. Me habla de estabilidad política después de cinco delegados del Gobierno.

Pretenden que una mujer inhabilitada de su grupo parlamentario sea la representante de los afectados por la línea de Metro a los que siempre intentan de manera torticera manipular.

Luego tienen que dimitir a la directora general de la Guardia Civil y dice que lo hace para no perjudicar a la institución, pero pone detrás a otros guardias civiles, ¡tela!