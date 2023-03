Ayuso entierra en la Asamblea a la podemita de turno con una frase para enmarcar

El zasca se ha tenido que escuchar hasta en Ganímedes.

El último pleno de la legislatura en la Asamblea de Madrid este 23 de marzo de 2023 acabó con un palo tremebundo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la portavoz de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto.

Y es que la inquilina de la Puerta del Sol tuvo para todos como pueden dar buena fe el socialista Juan Lobato y Mónica García (Más Madrid).

La política morada, que hacía la clásica cuestión genérica, en esta ocasión sobre vivienda, acusó a la dirigente de la Puerta del Sol de no velar por las personas más vulnerables:

Siguió con el señalamiento de periodistas y empresarios:

Por supuesto que usted tiene el teléfono de Federico Jiménez Losantos, ese señor que se dedica a insultar a las mujeres jóvenes que hacemos política y yo tengo el teléfono de las empleadas del hogar. En llamadas frecuentes me imagino que también tendrá el de Quirón Salud porque al fin y al cabo usted también trabaja para ellos y es su mejor comercial y yo tengo el teléfono de Mar Noguerol, una de las sanitarias a la que ustedes han intentado sancionar por defender la sanidad pública.

También llamará bastante a Mauricio Casals, al que usted le ha regalado una universidad privada al señor del Grupo Planeta y a mí quien no deja de llamarme es Rosa, del AMPA del Ensanche de Vallecas porque lo que quiere en su barrio es un instituto público. También me imagino que tiene el teléfono del presidente de Iberdrola o del de Naturgy. Pero a quien no ha llamado estos años es a las mujeres vulnerables de la Cañada Real que llevan tres años sin luz y que no cobran ningún bono social.