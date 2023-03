El colosal meneo de Ana Vázquez (PP) a un Marlaska cada vez más achicharrado

¡Mal día para llamarse Fernando Grande-Marlaska y tener que comparecer en el Congreso de los Diputados!

La sesión de control al Gobierno Sánchez de este 29 de marzo de 2023 fue un auténtico via crucis para el ministro del Interior ante la pregunta que le formulaba Ana Belén Vázquez Blanco (PP) sobre los motivos que habían llevado a María Gámez a presentar su dimisión como directora general de la Guardia Civil.

La parlamentaria conservadora fue directa al grano:

Un ministro reprobado, arbitrario, condenado…usted hoy no debería de esta aquí. Usted debería de estar dimitido y después sentado en una comisión de investigación. Lo primero no lo vamos a ver. Lo segundo ya ha comenzado la cuenta atrás.

La diputada popular le reclamó que dijese de una vez por todas cuáles fueron los motivos reales de la dimisión de la directora de la Guardia Civil:

El ministro del Interior, evidentemente, no respondió a la pregunta de la diputada del Grupo Popular y se limitó a decir que Gámez dimitió por una cuestión de «decencia y de pulcritud democrática» y de paso aprovechó para lanzar una acusación contra la candidata del PP al Gobierno de las Islas Baleares, Marga Prohens, de la que dijo que confeccionando las listas electorales almorzó con una persona acusada por corrupción.

Ana Vázquez, en su segundo turno, dejó planchado a Marlaska propinando un zasca a su ya exdirectora de la Benemérita:

La diputada del PP le recordó que el propio ministro dijo que no tomaría ninguna medida hasta que la sentencia sobre Pérez de los Cobos fuese firme y le instó a dar el paso para dejar el Ministerio del Interior:

Por cierto, usted dijo que no dimitía porque la sentencia sobre el coronel Pérez de los Cobos no era firme. Ahora que es firme, ¿por qué no ha dimitido todavía después de haber sido condenado por arbitrariedad? Usted es arbitrario y se ha saltado la legalidad. Usted cesó al coronel por no ser un soplón con galones como usted. Una vez más ha sido tirano con sus subordinados. No solo se conformó con cesar al coronel Pérez de los Cobos, sino que también intentó aniquilarlo profesionalmente saltándole 14 veces en su ascenso a general. Usted es grande con sus subordinados y pequeño con todos los corruptos del PSOE.