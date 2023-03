Espinosa de los Monteros ‘mata’ el relato de Nadia Calviño en el Congreso con una batería de datos

Colosal.

El portavoz de VOX en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ha seguido con uno de sus hobbies favoritos: dejar para el arrastre a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, en los plenos parlamentarios.

Esta vez lo ha hecho a cuenta del gasto desmesurado en propaganda y desmontando el discurso oficial con los datos de distintos organismo gubernamentales tanto nacionales como europeos.

«Señora vicepresidenta, veo que ya está en modo campaña y no me sorprende. En un contexto en el que se sabe que el Gobierno está disparando el gasto de publicidad hasta niveles récord que no se conocían en la historia de España. Quizá por esto, no es posible abrir ningún periódico, ya sea físico o digital, sin que aparezca un anuncio del Gobierno, especialmente esos de tan mal gusto que pone el Ministerio de Igualdad

ese dinero que están destinando a la publicidad institucional, en los medios de comunicación no es probable que tenga éxito en transformar la percepción de lo que está pasando porque las familias ven lo que está pasando. Ven que están pagando de media, 4.700 euros más de impuestos, que antes de que ustedes llegaran al poder. Las familias que sí van a la compra, ven que el precio de los alimentos se ha disparado un 28% desde que ustedes llegaron al Gobierno, las familias que sí viven en su propia casa ven que los alquileres están en precios récord mientras que las hipotecas han subido una media de 300 euros al mes. ¿De verdad cree usted que las familias españolas piensan que con ustedes viven mejor?».