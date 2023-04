La divertida burla de Feijóo a Sánchez que roba una sonrisa a los ministros del PSOE

Alberto Núñez Feijóo se movió como un tiburón en el Senado.

En el debate, el líder del Partido Popular ‘olió la sangre’ de un malherido Pedro Sánchez que mantuvo una intervención de más de una hora para redundar en temas estériles y en promesas falsas. Muchas palabras, pero poco contenido. Algo que no perdonó el ‘popular’ en su turno de palabra.

El político gallego empezó con fuerza. Tras saludar al presidente del Gobierno, también lo hizo con sus ministros, sobre los que dijo con ironía: “Me sorprende verles a todos acá, ya que con la que están liando aún siguen en sus puestos… es asombroso”.

Tras denunciar que el líder del PSOE lleva 400 días ocultando información de la guerra de Ucrania y utilizando el conflicto para justificar la pésima situación económica del país, Feijóo reprochó que Sánchez no admitió que “aún no recupera el PIB previo al COVID”, que “seamos líderes del paro en la Unión Europea” o que “sea el presidente con la mayor deuda en los últimos 44 años de democracia”.

De inmediato le echó por tierras sus falsas promesas. Mientras el presidente del Gobierno anunciaba a bombo y platillos que se realizarán 20.000 propiedades en terrenos en manos del Ministerio de Defensa, el líder del PP fue contundente:

“¿De qué presume usted?, habla de unas 20.000 viviendas que no las hace, ni las hará, ya que las competencias de vivienda están en manos de las comunidades autonómicas y en los ayuntamientos”, le recordó.

De la misma forma, le recordó al líder socialista que no pudo haber contratado 90.000 profesionales sanitarios porque “el ministerio de Sanidad solo tiene competencias en las ciudades de Ceuta y Melilla. Sí, justamente las únicas partes de España en las que existe una huelga sanitaria”.

En una intervención donde Feijóo se mostró muy cómodo, el ‘popular’ vivió su minuto de oro cuando demostró que todo el discurso optimista de Sánchez se derrumbaba con una sola pregunta.

“Si las cosas van tan bien en España, por qué no convoca a elecciones. Si vemos los datos de José Félix Tezanos y sus declaraciones, no se entiende que no tengamos generales en breve”, indicó el ‘popular’.