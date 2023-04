Espinosa de los Monteros descoloca a Nadia Calviño citando a Gabriel Tortella

El portavoz de VOX en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ha vuelto a plantar cara a la vicepresidenta primera de Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, en la sesión de hoy, 26 de abril de 2023, en el Hemiciclo.

El parlamentario del partido de Santiago Abascal como suele ser habitual, se ha metido debajo de la piel de la ministra socialista, que solo sabe repetir la misma retahíla de siempre para negar la realidad que viven las familias españolas.

Primero le atizó, como siempre, con datos que reflejan que seguimos siendo el único país de la zona que no recupera su nivel de producto interior bruto (PIB) prepandemia pese a que desde el Ejecutivo central y en especial, Calviño, se empeñan en decir que todo está bien.

Y aquí vino la frase con la que Espinosa de los Monteros descolocó a la vicepresidenta: «Son un Gobierno de extrema izquierda».

«Pero no de una sino de varias extremas izquierdas. El espectáculo que están dando en estas semanas preelectorales un reñidero de todos y todas contra todas y todos, no es más que el estallido de la incoherencia que le ha aquejado desde el principio. Veo que le suena el tema, verdad, señora vicepresidenta».

También destacó cómo la conformación del Gobierno Frankenstein ha empujado a las empresas a disminuir la inversión o incluso a irse del país. «Están desincentivando la inversión e incentivando la huida de empresas».

Luego de escuchar la intervención de Espinosa de los Monteros, Calviño saltó a responder, algo alterada. Hizo especial énfasis en intentar rebatir lo de «extrema izquierda» asegurando que tienen una «rigurosidad fiscal» y su gestión es «avalada por todos los órganos internacionales».

Sin embargo, en la segunda intervención, Espinosa dio una estocada que Calviño no se esperaba al asegurar que lo que había dicho en su primer turno de palabra eran opiniones de un economista de izquierda.

«Señora ministra, la veo un poco alterada. Y un poco cansada de repetir siempre lo mismo. Lo ha vuelto a decir: ‘vienen con los datos de siempre y repiten lo mismo’. Por eso yo hoy no he traído mi opinión. Todo lo que le he citado, literalmente, es el artículo de ayer de Gabriel Tortella, economista de izquierda, publicado en El Mundo ».

Luego procedió a recordarle quién es Gabriel Tortella, que incluso estuvo preso durante la dictadura de Franco, por lo que no pueden catalogarlo de franquista o de extrema derecha, como suelen hacer con todas las voces disidentes para desestimarlas.

«Le dice a ustedes que son un Gobierno de extrema de izquierda, lo entiende. No he sido yo, ha sido un economista, insigne historiador y que usted debería conocer, que pasó cárcel en la época de Franco, señora ministra. Ahora vaya y llámele franquista si quiere, también, como al señor Tamames. Que le sacan los colores los economistas de izquierda, que no soy yo, que no se entera.