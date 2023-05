La pregunta de Cuca Gamarra (PP) que deja patitieso a Pedro Sánchez a puertas del 28-M

Faltan menos de 48 horas para que se dé el pistoletazo de salida a la campaña electoral del 28-M.

Y ese ambiente se notó a la perfección en el pleno de este 10 de mayo de 2023 en el Congreso de los Diputados.

Pedro Sánchez, durante la sesión de control al Gobierno, mostró su cara más aspera.

Y es que desde el primer momento el inquilino de La Moncloa vio como tanto la oposición como sus socios de Gobierno y legislatura no iban a darle precisamente árnica.

La primera en abrir fuego fue la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra.

La diputada riojana fue con todo al preguntarle si el Ejecutivo PSOE-Podemos está afrontando verdaderamente los problemas de los españoles.

Desde el Falcon los problemas de los españoles se ven muy lejos y muy pequeñitos, pero la realidad es muy diferente. Si usted pudiera pasear por la España real se daría cuenta de que son grandes y cercanos.

Para muestra, un botón, el colapso en la Administración General del Estado:

Vería usted que la Seguridad Social o la mitad de la Administración está colapsada o cuando no en huelga como la Administración de Justicia o los inspectores de Trabajo. Vería que conseguir una cita en Justicia tiene una lista de espera en torno a los 66 días, en la Seguridad Social, 55, en el Ministerio del Interior no baja de los 42 días. ¿Es esta la eficacia de la que presume su Gobierno? ¿Sabe resolver su Gobierno los problemas que tienen los españoles?

Cuando Sánchez quiso desviar la cuestión y presumir del acuerdo que se firmará entre la patronal y las organizaciones sindicales relativo a la subida salarial para asegurar que en España no existen los problemas denunciados por la política del PP, Gamarra le dejó claro que no intente arrogarse un mérito que no es suyo:

Señor Sánchez, el acuerdo social de hoy no es de usted, es de los agentes sociales. ¡Tome ejemplo y deflacte el IRPF, tome ejemplo y baje el IVA de la carne, del pescado y de las conservas! Usted miente a diario. Sus reformas han beneficiado a los corruptos, a los okupas, a los agresores sexuales y a los golpistas indultados o fugados. Usted concibe la democracia como un zoco donde todo se compra y se vende. Se compra a sus socios a cualquier precio con tal de seguir en La Moncloa. Paga incluso a Bildu que se presenta a las elecciones del 28 de mayo con 44 terroristas en sus listas Su balance es una lista infinita de incumplimientos con los españoles. Su gestión es una tómbola de incumplimientos. No tiene usted credibilidad. Tiene tantos engaños y mentiras que ya nadie le toma en serio. Su manual de resistencia se acabó.

El presidente del Gobierno, como siempre, se marchó por la tangente sin responder a ninguna de las cuestiones planteadas por Cuca Gamarra.