Ayuso hace morder el polvo a Lobato (PSOE) con una formidable batería de zascas

Memorable.

Isabel Díaz Ayuso fue preparada y con los deberes hechos a la sesión de investidura como presidenta de la Comunidad de Madrid en esta XIII Legislatura.

Juan Lobato, el líder del PSOE, se dedicó a hacer un discurso en el que puso en duda que la candidata a regir los designios del Gobierno de la Puerta del Sol estuviese pensando exclusivamente en clave madrileña y que, más bien, le parecía que estuviese cansada de Madrid.

La mandataria madrileña, en su turno de réplica, aprovechó que el socialista le había dejado botando la pelota para rematarle a base de bien.

Para comenzar, Ayuso tuvo que recordarle lo obvio, que antes de empezar a criticar su gestión que, al menos, espere a que fuese investida y nombrados sus consejeros:

Pido al menos que me den los cien días de cortesía, y no empiecen con sus críticas cuando ni siquiera he conformado gobierno.