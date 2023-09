Autozasca del PSOE: Un viejo vídeo desmonta por completo su fervor por las lenguas cooficiales

¡Qué mal envejecen algunos vídeos!

El PSOE, que hasta la fecha se había negado por activa y por pasiva al uso de las lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados, se ha vuelto un defensor acérrimo de que a partir del pleno de investidura de Alberto Núñez Feijóo (PP), los días 26 y 27 de septiembre de 2023, pueda hablarse con total normalidad en vasco, catalán o gallego.

De hecho, tal y como se aprecia en el vídeo, la presidenta del hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo, Francina Armengol, muy socialista ella, asegura que tiene un respeto por todas las lenguas habladas en España y que la idea era ya utlizar las mismas desde la misma sesión constitutiva.

Lo curioso del caso es que hace justo un año el propio PSOE se opuso a una modificación del reglamento para que se pudieran expresar los diputados que así lo deseasen en esos idiomas territoriales.

Fue concretamente en la sesión plenaria del 21 de junio de 2022 cuando se celebró una votación en el Congreso para usar las lenguas cooficiales en los plenos.

El objetivo de la mayor parte de socios de investidura del Gobierno Sánchez era claro: poder usar el vasco, catalán y gallego durante las sesiones con servicio de traducción simultánea.

Fue Héctor Gómez, entonces portavoz del Grupo Socialista en la Cámara Baja, quien anunció que el voto de su formación sería en contra de la propuesta y sumaría sus votos a los del PP, VOX y Ciudadanos.

Meritxell Batet, la entonces presidenta del Congreso fue la encargada de dar lectura a lo votado por los 320 parlamentarios que tomaron parte en la deliberación y el resultado no dejó lugar a la menor duda. Los que querían expresarse en esas lenguas cooficiales no pasaron de ser 65, por los cerca de 250 que dijeron no a que se hablase en otro idioma que no fuese el que vincula a los cerca de 48 millones de españoles.