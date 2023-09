El ‘saqueo’ a los españoles de Yolanda, Armengol y Sánchez: pinganillos a precio de oro

El Gobierno de Pedro Sánchez sigue saqueando el bolsillo de todos los españoles.

Acuerdo exprés y preparativos de última hora en el Congreso de los Diputados para que este martes 19 de septiembre a primera hora de la mañana los diputados que lo deseen puedan expresarse en el pleno en la lengua cooficial que lo deseen. Una decisión que tendrá un gran impacto en las arcas públicas.

El Congreso prevé un gasto de hasta 279.849 euros desde este martes mismo hasta finales de año, precio tope, para costear los gastos que deriven la concesión por parte del PSOE de una de las exigencias de los independentistas, la de utilizar las lenguas cooficiales en los plenos que se celebren de aquí a diciembre. El coste total dependerá del número de plenos que se celebren en los próximos tres meses, así como del número de horas que ocupe cada uno, según explican fuentes del Congreso.

En el caso de los servicios de traducción se contará con una bolsa de 12 traductores que serán contratados a través de contratos menores por un importe de 15.000 euros cada uno. Así, la Cámara podría gastar un total de 217.800 euros en este servicio de traducción, en el caso de horas máximas presupuestadas. Fuentes parlamentarias insisten en que el coste total dependerá del número de plenos a celebrar. Estos traductores serán trabajadores autónomos que facturarán por servicio entre 80 y 100 euros la hora, en principio. En el estreno de esta herramienta estarán presentes en el Congreso de los Diputados seis traductores. El número en cada pleno variará.

A este coste de máximos se suman 53.5000 euros por la compra y alquiler de equipos para traducir a los diputados que quieran expresarse en euskera, catalán y gallego. Los que deseen usar bable, aranés y aragonés se tendrán que autotraducir. Esta cifra se desglosa en dos partidas, aproximadamente 45.000 euros para el alquiler de las petacas, herramientas para la recepción del idioma que estarán a disposición de los diputados, trabajadores de la Cámara Baja y periodistas, por ejemplo. También se comprarán 450 auriculares, con un coste de 7.600 euros. Hasta ahora, el Congreso cuenta con 200 pinganillos propios. Todos ellos serán repartidos entre diputados, trabajadores del hemiciclo, periodistas e invitados. Por último, la secretaría general del Congreso prevé un servicio de transcripción por 8.500 euros.

Falsos autónomos

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha dado el visto bueno a la contratación de autónomos para traducir a las lenguas cooficiales los discursos de los socios independentistas de un futuro Gobierno de Pedro Sánchez, ignorando que podría incurrir en una ilegalidad, ya que esta contratación se escapa de lo que en su día legisló la vicepresidenta segunda en funciones y también titular de la cartera de Trabajo, Yolanda Díaz.

Y es que el carácter de autónomo de estos traductores parece que se aleja del rigor exigido por la ministra Díaz, decidida a perseguir y sancionar, incluso con cárcel, a quienes no se ciñen a la Ley de Empleo aprobada por la dirigente gallega y líder de Sumar. Una normativa que rechaza que una única empresa -en este caso el Congreso- contrate a un autónomo como único cliente, a no ser que se acoja al contrato de autonómo trade o económicamente dependiente -que es quien factura el 75% de sus ventas a un solo cliente-. Pero este tipo de contrato tampoco parece que cuadraría con el perfil del trabajo, porque, como explica Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA, «no hay trade cuando no hay autonomía».

En esta controversia, y según los expertos consultados, resulta difícil creer que, teniendo en cuenta el número de traductores e intérpretes contratados -fuentes parlamentarias hablan de una bolsa de 12- y el volumen de trabajo que tendrán que desarrollar -sesiones en la cámara, comisiones y las ruedas de prensa, tanto en la Cámara Baja como la Alta-, estos trabajadores tengan capacidad para desarrollar más tareas en otras empresas.

