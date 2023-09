EN DIRECTO / Feijóo trolea a Yolanda Díaz por su chaladura: «No sé si todos los de Sumar caben o no en un cohete»

Arrancó el debate de investidura en el que Alberto Núñez Feijóo intentará alcanzar la Presidencia del Gobierno.

La aritmética, sin embargo, es la que es y no parece probable que haya lugar a la sorpresa.

Las cuentas son muy sencillas. El candidato popular cuenta con 172 apoyos: los 137 del PP, los 33 de VOX, el diputado de UPN y el voto de Coalición Canaria.

Con una mayoría absoluta de 176, al aspirante a derrocar a Pedro Sánchez le faltarían 4 parlamentarios.

En primera votación ya es seguro que Feijóo no saldrá elegido presidente y en la segunda votación, para el viernes 29 de septiembre de 2023, necesitaría, que hubiese al menos siete abstenciones de quienes este 26 de septiembre se le van a oponer, o que el PNV, con sus cinco diputados, le diese su respaldo.

El primer zurriagazo a Sánchez llegó enseguida a cuenta de la amnistía:

Este debate de investidura es determinante para España. Es un honor intervenir por primera vez en esta tribuna. La amnistía o cualquier forma equivalente es un instrumento adecuado para superar el conflicto catalán. Con esto bastaría, ¿no? Pues no, no voy a defender eso, tengo principios y palabra. Me debo a más de 8 millones de compatriotas que dieron su voto al PP en las pasadas eleciones del 23J.

Feijóo dejó claro que él, al contrario que Pedro Sánchez, no será presidente del Gobierno a cualquier precio:

Fuera de la Constitución, no hay democracia. Ningún fin, ni siquiera la Presidencia del Gobierno justifica los medios. Yo no paso por encima de la igualdad de todos los españoles y no paso por traicionar la confianza de los españoles que me votaron para ser presidente del Gobierno. Por eso mi partido ganó las elecciones. Sí, ganamos las elecciones de forma incontestable y con mayoría absoluta el Senado. Y con más diputados que nunca ha alcanzado el presidente en funciones en las cinco elecciones a las que se ha presentado.

El minuto de oro de Feijóo

Dos horas de discurso sereno y decidido, en el que sí podemos destacar algunos momentos gloriosos:

Golpe a las derechas nacionalistas: «A mí no me han votado para darle a PNV y Junts la autodeterminación o la amnistía. ¿Les han votado a ustedes para que se aplique la política económica de Podemos?

«He ganado y acepté la propuesta del Rey»

El candidato del PP defendió el hecho de someterse a la investidura:

En las últimas semanas los españoles han tenido que escuchar expresiones de desprecio al voto que ejercieron libremente. Incluso a la propuesta del Rey. No quieren que estemos aquí porque esta sesión trunca su relato en el que reniegan del resultado. Esta sesión nos retrata a todos hoy. Retrata a quien antepone el interés general al personal, y a quien no lo hizo, ni lo hará. He ganado. Acepté la propuesta del Rey. Y quiero ofrecerle a mi país una alternativa que reponga la concordia en mi país. El futuro de España no está desmontado, no hay un único camino, depende de todos nosotros. Lo queramos reconocer o no España vive un deterioro constitucional sin precedentes. Tenemos importantes fragilidades económicas.

Feijóo, pese a las risas burlonas de algunos diputados de la izquierda, detalló que si él hubiese querido, saldría investido presidente en esta sesión plenaria:

Tengo los votos para ser presidente pero no acepto pagar precio que me piden para ser presidente del Gobierno. La responsabilidad es un valor aunque muchos lo subestimen.Esto es lo que hubieran hecho todos los predecesores que ocuparon la Presidencia del Gobierno. El señor Puigdemont a los dos nos ha ofrecido exactamente lo mismo, la diferencia somos usted y yo. Agradezco a sus señorías socialistas que me vean incapaz de pactar lo que ustedes van a pactar.

Salió a defender la intervención del Rey Felipe VI en 2017:

Es un ataque a los valores democráticos otorgar a quienes pusieron en riesgo la convivencia privilegios, quiebra el principio de igualdad. Quedaría discutida la intervención del Rey en el 2017. Todo sin una sola contrapartida para el conjunto de los españoles, se cedería a cambio de nada, en pro de nada. ¿Qué demócrata puede defender servírselo en bandeja? Yo no. Incorporaré al Código Penal un delito de deslealtad constitucional.

El candidato popular recordó tanto al PSOE como al PNV que el PP evitó que el independentismo o los proetarras se hicieran con el control de instituciones relevantes:

Cuando el PSOE necesitó el apoyo de mi partido para la alcaldía de Barcelona, lo obtuvo. El PNV obtuvo la diputación de Guipúzcoa para evitar a Bildu gracias a mi partido. No me arrepiento. Ahora, ¿los que pregonaron que el independentismo no se hiciera con la alcaldía, y los que decían que Bildu no se hiciera con la diputación, ahora pretenden que nos gobiernen?

Feijóo agradeció el apoyo recibido por fuerzas con las que ha tenido sus más y sus menos y aseguró que él quiso hablar con todas las fuerzas salvo con una de ellas, EH Bildu:

Quise hablar con todos excepto con quien realiza homenajes a etarras y los incluye en sus listas, algo que deberíamos prohibir por ley, por respeto a las víctimas fueren del partido que fueren. Agradezco el respaldo a los diputados de Vox, responsable y generoso, a pesar de nuestras discrepancias no lo han condicionado a su presencia en el Gobierno. También tengo el apoyo de Coalición Canaria y UPN.

El candidato a presidente del Gobierno esgrimió que con sus políticas no habría españoles de segunda o de tercero, que todos serían iguales:

Estoy harto de etiquetas de buen y malo español. De buen y malo gallego. De buen y malo catalán. Harto de imposiciones de todo tipo, lingüísticas, de libertad de opinión, hasta de moral. España será siempre una nación de ciudadanos libres e iguales. Jamás apoyaré que un español de una ideología tenga más derechos que otro. Trabajemos en una sociedad más inclusiva.

La ley del ‘solo sí es sí’

Tampoco se quedó en el tintero la controvertida ley del ‘solo sí es sí’ y los ataques a los jueces por aplicar al dedillo la norma:

No comparto que se llamen fachas con toga a los jueces por aplicar una ley mal hecha, y menos aún que lo haya el Gobierno de la nación. No comparto señalamiento a magistrados. No aceptó que se nombren a ministros magistrados del Tribunal Constitucional. No comparto controlar la Justicia. Propongo aprobar la renovación del CGPJ a la vez que se registra un cambio del modelo de elección de los jueces.

También anunció que estaría dispuesto a impulsar media docena de pactos estatales: Institucional, Económico, Protección de las familias, apuesta por el Estado de Bienestar, un pacto por el agua y un gran acuerdo territorial:

Nada se podrá mejorar si una mitad de España intenta imponerse a la otra. Pido su confianza para que impulsemos seis pactos de Estado. España se juega la credibilidad de sus instituciones, que viven una crisis de su confianza. La Fiscalía, el CIS, el CNI no son el pozo privado de nadie, debemos garantizar su independencia. Quiero gobernar con contrapesos y respetando la separación de poderes.

Feijóo se centró igualmente en la cuestión económica:

Somos un país que hemos progresado de manera excepcional pero no podemos ignorar que el progreso se ha ralentizado si nos comparamos con los países de la Unión Europea Deberíamos asumir con más responsabilidad las fragilidades. Encabezamos el desempleo general y el juvenil, y también el femenino. Deberíamos asumir con más responsabilidad las fragilidades de la economía española. El paro estructural es la más importante. Tenemos el doble de desempleo que el resto de Europa. Encabezamos el desempleo general y juvenil. Y registramos el segundo mayor desempleo femenino. La competitividad también es mejorable. Desde 2019 retrocedimos dos puestos en Europa en materia de PIB. Y la productividad cayó, mientras que en el resto de la Eurozona aumentó. Y lo más lamentable e irresponsable, que tenemos una deuda pública desorbitada.

El líder del PP recordó que otra de sus medidas estrella radicará en la protección a los propietarios de las viviendas:

Las okupaciones de inmuebles no paran de incrementarse. Y no se puede ser indolentes ante esto. No se puede presumir de compromiso social y luego ignorar situaciones. Es inaceptable. Hay que cambiar la ley para desocupar en 24 horas. Y punto.

Las amenazas del PSOE

Pedro Sánchez se escondió detrás de su diputado Óscar Puente.

El socialista salió en tono beligerante y, en tono bravucón, empezó dirigiéndose a Alberto Núñez Feijóo como “candidato al jefe de la oposición”. Además, acusó al Partido Popular de llevar “cinco años fuera de la democracia” por, según la versión socialista, bloquear el Concejo General del Poder Judicial.

De inmediato, Puente pasó a amenazar directamente al líder del PP. “Usted aseguró que quieren crear el delito de deslealtad constitucional, cuidado que el primer imputado sería usted”. Un tono de confrontación que mantuvo sobre las palabras de Núñez Feijóo cuando prometió agravar el delito de malversación, “lo que le podrá llevar a sufrir bajas en sus filas con esa agravante”.

Puente dedicó los próximos minutos a relamerse las heridas electorales, resumiendo a los candidatos socialistas que se quedaron fuera de su cargo a pesar de ser la lista más votada. Un desesperado intento de justificar que Pedro Sánchez llegue a acuerdos con la extrema izquierda, los proetarras y los independentistas catalanes.

Ante los guiños del líder ‘popular’ a los diputados socialistas y de otros partidos para que le apoyen a cambio de evitar una amnistía a los golpistas catalanes, Puente consideró que la estrategia llegó a ser “patética” y lanzó una “advertencia” a Feijóo y a toda la derecha: “pierdan toda esperanza de quebrar a este PSOE”.

Feijóo sacude con fuerza

Alberto Núñez Feijóo fue contundente en su respuesta.

El líder del PP comenzó su intervención con un divertido ‘zasca’: “Mi intervención será corta, ya que no voy a participar en el club de la comedia”. Tras tildar de “lamentable” que Pedro Sánchez y sus ministros aplaudieran de pie las declaraciones de Óscar Puente, el ‘popular’ no dudó en retratar al ‘cobarde’ presidente del Gobierno en funciones.

“Sánchez, me pedía seis debates y ahora no es capaz de hacer el segundo”, le retrató.

Y además aprovechó para recodarle que es la primera vez que un aspirante a permanecer en Moncloa no interviene en el debate de investidura. “Es lamentable el nivel del deterioro en las instituciones que usted representa”.

Tras considerar que el PSOE llegó al “cenit en el desprestigio de su partido en la democracia española”, Feijóo adelantó que ya se imaginaban que la “soberbia” de Sánchez no le permitiría debatir con “quien le ganó las elecciones y sacó más número de diputados de los que usted nunca logró en ninguna elección”.

Si bien reconoció que esperaba que el turno de palabra lo tomara Patxi López, también admitió que no “era la persona indicada”, ya que “el único cargo que ha tenido en su vida es porque el PP le votó tras perder las elecciones”.

Finalmente, puso énfasis en que “yo nunca he perdido ninguna elección y no asumiré ningún cargo perdiendo las elecciones”. Algo que no pueden decir ni Sánchez ni el propio Puente.

Feijóo, a Sánchez: "Me pedía seis debates durante la campaña electoral y ahora no es capaz de hacer el segundo". ¡ ZAS! 💥😂 pic.twitter.com/0rMQJw1M3i — Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) September 26, 2023

Troleo a Yolanda Díaz

Tras la intervención de Santiago Abascal donde hizo saltar por los aires el espejismo de los independentistas catalanes, Feijóo utilizó su derecho de réplica para mostrar la buena sintonía con VOX, pero también para burlarse de Sumar.

En tono irónico, el líder del PP agradeció a Abascal de no formar parte del Gobierno de Sánchez, ya que “logró más votos que Sumar y qué sería de Sumar si no forma parte del Gobierno con el PSOE”. Ante los gritos de los diputados del partido de extrema izquierda, el ‘popular’ aprovechó para trolear a Yolanda Díaz: “No sé si todos los de Sumar caben o no en un cohete”.

Unas duras palabras que llegan solo días después de que la vicepresidenta segunda aseguró: «Esas personas inmensamente ricas son conscientes de que nos vamos al carajo y lo que están haciendo es diseñar un plan B, muy restringido, fundamentalmente basado en huir del mundo para protegerse ellos y ellas solas».