Feijóo no logra la investidura pero destroza a Sánchez y a su perro de presa Puente

Alberto Núñez Feijóo no lo logró.

Con 172 votos a favor y 178 en contra, el líder del PP no consigue la investidura, pero sí tuvo la oportunidad de destrozar a Pedro Sánchez y a su perro de presa, Óscar Puentes.

Después de que el presidente del Gobierno mandó al exalcalde de Valladolid a responder al líder del PP, Feijóo comenzó su intervención con un divertido ‘zasca’: “Mi intervención será corta, ya que no voy a participar en el club de la comedia”. Tras tildar de “lamentable” que Pedro Sánchez y sus ministros aplaudieran de pie las declaraciones de Óscar Puente, el ‘popular’ no dudó en retratar al ‘cobarde’ presidente del Gobierno en funciones.

“Sánchez, me pedía seis debates y ahora no es capaz de hacer el segundo”, le retrató.

Y además aprovechó para recodarle que es la primera vez que un aspirante a permanecer en Moncloa no interviene en el debate de investidura. “Es lamentable el nivel del deterioro en las instituciones que usted representa”.

Tras considerar que el PSOE llegó al “cenit en el desprestigio de su partido en la democracia española”, Feijóo adelantó que ya se imaginaban que la “soberbia” de Sánchez no le permitiría debatir con “quien le ganó las elecciones y sacó más número de diputados de los que usted nunca logró en ninguna elección”.

Si bien reconoció que esperaba que el turno de palabra lo tomara Patxi López, también admitió que no “era la persona indicada”, ya que “el único cargo que ha tenido en su vida es porque el PP le votó tras perder las elecciones”.

Finalmente, puso énfasis en que “yo nunca he perdido ninguna elección y no asumiré ningún cargo perdiendo las elecciones”. Algo que no pueden decir ni Sánchez ni el propio Puente.

Sumar y EH Bildu no se salva

Tras la intervención de Santiago Abascal donde hizo saltar por los aires el espejismo de los independentistas catalanes, Feijóo utilizó su derecho de réplica para mostrar la buena sintonía con VOX, pero también para burlarse de Sumar.

En tono irónico, el líder del PP agradeció a Abascal de no formar parte del Gobierno de Sánchez, ya que “logró más votos que Sumar y qué sería de Sumar si no forma parte del Gobierno con el PSOE”. Ante los gritos de los diputados del partido de extrema izquierda, el ‘popular’ aprovechó para trolear a Yolanda Díaz: “No sé si todos los de Sumar caben o no en un cohete”.

Unas duras palabras que llegan solo días después de que la vicepresidenta segunda aseguró: «Esas personas inmensamente ricas son conscientes de que nos vamos al carajo y lo que están haciendo es diseñar un plan B, muy restringido, fundamentalmente basado en huir del mundo para protegerse ellos y ellas solas».

En la segunda jornada del pleno de investidura de Alberto Núñez Feijóo abrió el fuego (nunca mejor dicho) Mertxe Aizpurua, de EH Bildu, que arrancó hablando en vasco para decir que su voto sería un ‘no’ rotundo.

Posteriormente, comenzó a mezclar castellano y vasco y lo único que hizo fue convertir su intervención en un esperpento sideral.

El candidato a la Presidencia del Gobierno optó por la coherencia y no recurrir al pinganillo para intentar entender lo que decía la parlamentaria de EH Bildu.

A fin de cuentas, Aizpurua se tradujo a sí misma y lo que decía en euskera primero lo pasaba al castellano minutos después.

Por supuesto, el discurso de la de EH Bildu se limitó a decir que a partir de que el viernes 29 tampoco salga adelante la investidura de Feijóo, comenzará a prepararse la de Pedro Sánchez:

Esta semana investimos a Feijóo como jefe de la oposición. Comenzaremos el proceso para investir a Sánchez, quien deberá dar respuesta a las sociedades vascas y catalanes, porque sin nosotros España estaría gobernada por la derecha, no lo olvide. Necesitaremos valentía.

A Mertxe Aizpurua le lanzó un claro recado:

Para mí todo lo que diga Bildu, que no sea perdón a las víctimas o colaboración para esclarecer asesinatos de ETA, no tiene ningún valor. No se crea usted Aizpurua que me ofenda. Me preocuparía mucho que nos votase. No quiero sus votos, esos se los dejo a Sánchez.

Fíjese que grandeza la democracia del 78 que personas como ustedes pueden estar aquí. Veo que nos conocen bien, claro han tenido en el punto de mira a muchos compañeros del PP. Los viudos, huérfanos y hermanos tienen que estar agradecidísimos a Bildu.

Este y otros asuntos de interés nacional serán tratados en La Segunda Dosis de este 27 de septiembre de 2023 con Alfonso Rojo y con la tertulia de Alfredo Perdiguero, Álex Navajas y Quique Martínez.