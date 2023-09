Los mejores memes de la diputada de ERC pillada ‘escarbando’ en su nariz durante el debate de investidura

Vergonzoso momento protagonizado por la diputada de ERC, Teresa Jordà.

Durante el debate de investidura, la diputada de ERC por Gerona fue grabada hurgándose la nariz.

El momento se produjo durante la intervención de Gabriel Rufián. Cuando el resto de sus compañeros y ella misma estaban aplaudiendo al portavoz de su partido, Jordà paró su acción durante unos segundos y se metió el dedo en la nariz.

El momento no ha pasado desapercibido en redes sociales, que han compartido y comentado el vídeo. «Si hago eso en mi trabajo, me echan. Y con razón»; «Saca moto, quita piojo»; «Si aguanta un poco más, se reinicia» o «Yo eso no lo hago ni estando solo en casa», han sido algunas de las reacciones de los usuarios.

Este martes y miércoles el Congreso ha acogido el debate de investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Al no haber pasado la primera votación, los diputados han sido convocados para este viernes, donde será necesaria la mayoría simple de la Cámara.

Estos son algunos de los mejores memes:

Tengo una duda ¿la diputada de ERC pone la mano en la oreja porque cuando está empujando el moco con un dedo de la otra está esperando que salga por esa oreja? pic.twitter.com/3TmLFce51d — Froilán I de España 🇪🇸 (@FroilLannister) September 26, 2023

Me ha provocado bastantes más ganas de vomitar escuchar a la etarra hablar de "reconciliación", "libertad", "tolerancia" y "derechos humanos" que ver a la de ERC hurgarse la nariz. — Rebeca Crespo (@rebecacrespo_) September 27, 2023

Diputada de ERC Teresa Jordà hurgándose la nariz en la sesión de investidura😮😲

CÓMO ME PICA LA NARIZ, NO LO PUEDO RESISTIR, CÓMO ME PICA LA NARIZ… pic.twitter.com/heDzlsoqaq — Peladilla Alcoyana (@PPeladilla) September 27, 2023