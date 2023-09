Patxi López pierde los papeles contra el periodista Vito Quiles: “A ti no te voy a responder nada.. ¡racista!”

Patxi López perdió los papeles ante las preguntas incómodas de la prensa.

Después de la segunda jornada del debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, el portavoz del PSOE compareció ante los medios, donde atacó directamente a Vito Quiles cuando este iba a preguntarle acerca de la amnistía a los políticos catalanes.

Mientras que el comunicador buscaba conocer la opinión socialista sobre los pactos con los separatistas y golpistas catalanes, López optó por apostar por los ataques personales para evitar tener que responder a las preguntas incómodas sobre la amnistía o los acuerdos con Carles Puigdemont.

“A ti no te voy a contestar nunca. He visto algún tuit tuyo, cuando la selección española ganó a Georgia con un contenido racista, de tal manera que no voy a respetar a un racista respondiendo a sus preguntas”, aseguró el portavoz del PSOE ante los medios de comunicación.

López hizo referencia a un supuesto tuit en el que Quiles adjuntó una foto del partido de clasificación entre Georgia y España, de clasificación para la Eurocopa de 2024, en la que aparecían Lamine Yamal, futbolista del Fútbol Club Barcelona que debutó recientemente con la absoluta tras obtener la nacionalidad española, celebrando uno de los goles junto con el futbolista del Athletic Club, Nico Williams.

“¿Pero qué selección española es esta? Parece una broma de mal gusto”, era el mensaje que aparecía en el comentario que habría hecho el periodista. Posteriormente, desapareció de su perfil ese presunto comentario, aunque fueron varios los usuarios que lo captaron y difundieron. En ese partido de la selección, Yamal debutó con la absoluta, anotando el séptimo y último gol del equipo dirigido por Luis de la Fuente, convirtiéndose en el futbolista más joven en jugar con la Selección.

A través de sus redes sociales, Quiles también aprovechó para anunciar que tomará medidas legales contra el socialista.

Hola @patxilopez, te presento a mi mejor amigo. Iremos juntos al juzgado a denunciarte por llamarme racista. pic.twitter.com/0HBTCWfpWY — Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) September 27, 2023

También contra Alsina

No es la primera vez que López ataca a un periodista para evitar tener que responder ante temas puntiagudos para el PSOE.

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha quedado retratado en el programa de Más de Uno en Onda Cero.

El socialista se ha llevado una lluvia de zascas durante la entrevista realizada por Carlos Alsina por perdido los papeles

El primer zasca llegó temprano, mientras discutían sobre la medida recién anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez de extender los privilegios fiscales que gozan la Iglesia Católica, la evangélica, la judía y la islámica, a todos los cultos. De esta forma, la Iglesia Ortodoxa, la Unión Budista, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (mormones) y los Testigos de Jehová, quedarán exentos del pago de impuesto de bienes inmuebles (IBI) así como del del pago del impuesto de Sociedades.

Alsina le preguntó por una promesa de los socialistas, de hace más de diez años, de que la Iglesia católica pague por sus inmuebles no dedicados al culto.

Al excusarse López al decir que no gobernaban en ese entonces, le recordó que llevan cinco años gobernando.

El segundo vino cuando el presentador le preguntó al diputado el porqué los partidos políticos no pagan el IBI.

López se quedó pasmado unos segundos, hasta que logró decir que es porque tienen una «labor constitucional reconocida».

Luego, al entrar en el tema de Doñana, le recordó que han gobernado durante casi 40 años aunque ahora se les olvida ese detalle.

Le echó en cara la promesa del trasvase para dotar de agua al espacio natural, que el socialista negó sin ruborizarse.

Alsina le recordó que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, indicó que se continuarían con las obras para recuperar el parque.

López intentó ganar el pulso al locutor cuando le preguntó si planteaban reducir el núcleo de Matalascañas, a lo que el socialista indicó que con la «pregunta se deduce la intención», para luego afirmar que «no se va a echar a nadie de la zona».

Ante esto, Alsina lo volvió a retratar al indicarle que, entonces, a los agricultores les toca segun el Gobierno y el PSOE «buscarse la vida porque no se puede cultivar más».

En el mismo tema, Alsina le achacó que señalen que no va a haber agua para los campos pero sí para veranear. Y que la urbanización existe porque se toleró desde las administraciones socialistas.

También le afeó que desde el Gobierno Frankensetein no hagan autocrítica.

Cuando el presentador le preguntó sobre la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat, que afecta el humedal de La Ricarda, López comenzó a ponerse nervioso y le dijo a Alsina que le preguntara al Ministerio de Medio Ambiente.

Una de las mayores chorradas de López fue cuando intentó justificar la chapuza de la ley del Sí es sí al indicar que es «una buena ley con un efecto malo», al tiempo que dio una cantidad de vueltas para evitar agradecer al PP para sacar adelante la reforma pese al no de Podemos.

Pero el peor momento fue cuando perdió los papeles cuando tocaron el caso Tito Berni.

Le preguntaron si se arrepentía de la frase «Qué mas te da» que le espetó a un periodista cuando le inquirió sobre la presunta cena en la que habrían participado 15 diputados socialistas con El Mediador.

Lopez, en un dechado de caradura antológico, aseguró que «sí, aunque tenía razón», al afirmar que no hubo tal cena.

Ahí, Alsina le comentó en tono de broma el hecho de que se arrepiente, al tiempo que una colaboradora lanzó el dardo de su incongruencia con el Sí es sí y el diputado se lo tomó basatnte mal y perdió los papeles.

«No te rías porque no es así. Yo no me reiría cuando se está hablando de la dignidad de personas a las que se ha vapuleado por la puñetera cara».