Visceral retrato a Óscar Puente: «Bucanero, macarra, quinqui, perro rabioso… ¡un tipo que estaría en los GAL!»

Sorprendió la jugada de Pedro Sánchez de sacar a Óscar Puente a responder en el debate de investidura de Feijóo, aunque no tanto.

Forma parte del personaje, de lo que el presidente en funciones piensa de la política: un juego de trileros en el que moverse sin responder a lo que te preguntan y cambiando de opinión radicalmente dos minutos después sin que mucho importe.

Por eso puso a este tipejo diputado que no es otra cosa que el perro de presa de Sánchez cuando ha necesitado uno. Y tiene una mochila bien llena de pufos el bueno de Puente. El ridículo fue bestial, el bochorno, indescriptible.

En la edición pertinente de La Segunda Dosis de Periodista Digital, este 26 de septiembre de 2023, estuvo Josué Cárdenas, después de todo el día aguantando el chaparrón del debate en el Congreso, charlando con Rebeca Crespo. Y se quedó a gusto el reportero de la casa contra el ínclito Puente: le puso de «bucanero, macarra y quinqui par arriba».

«Sánchez sacó a su primo el macarra, a un ultra del Real Valladolid, no a un político al uso. Un bucanero, alguien de lo peor. He visto la imagen con los ojos en sangre. Un tío de ‘dímelo en la calle’. Un quinqui con respeto a todos los grandes quinquis que hemos tenido en España. Es un tipo con el que hay que tener cuidado… Yo me he echado la mano a la cartera. ¿Y no hay nadie en el PSOE que reaccione ante todo esto? No».