Un Feijóo sin votos suficientes apalea a un «infame» Sánchez que solo se ríe con el show macarra de Puente

Segunda votación de la investidura de Alberto Núñez Feijóo.

Sorpresas con respecto a lo sucedido el 27 de septiembre de 2023 no iba a haber.

Y a sabiendas el líder del PP de no iba a recibir más de los 172 votos que obtuvo hace 48 horas, sí que aprovechó para meterle un repaso colosal a los socialistas.

Comenzó recordando al PSOE los pactos de Estado que le ofreció:

A lo largo de esta sesión de investidura he intentado presentarles un gobierno del primer partido de las urnas apoyado en el entendimiento, que sigamos avanzando en el marco constitucional, les he planteado que nadie puede ser más que nadie, que construyamos una nación en igualdad de condiciones. Les he ofrecido seis pactos de Estado, les he propuesto un nuevo proceso de entendimiento y hemos debatido casi todos con respeto en esta Cámara apero no les he pedido que tengas que renunciar a sus compromisos ni principios con su electorado.

Azuzó al partido de Pedro Sánchez subrayando las dos alternativas que le quedan a partir de ahora:

Siempre mantendré los principios en los que creo, los compromisos y mi palabra. Solo quedan dos salidas: el gobierno de la mentira y una repetición electoral. La primera, el engaño clamoroso será la formación de un Gobierno sustentado en la mentira O mienten los independentistas o el PSOE. Me atrevo a adivinar quien esta más cerca de la mentira. Referéndum, ¿si o no? yo digo no, ¿y usted señor Sánchez?

Y le invitó a subir a la tribuna:

Suba aquí a explicarse, tenga el valor de subir y explicar que va a hacer si es presidente del Gobierno. Tenga la valentía que no tuvo el martes y tome la palabra para que el país sepa que piensa usted de las exigencias del independentismo. España conoce la opinión del independentismo. Toca conocer si usted quiere ser presidente del Gobierno a costa de la igualdad de los españoles No sean tránsfugas de una España donde todos somos libres e iguales. Les apelo a la conciencia. Si es su voluntad seguir adelante será su responsabilidad, pero solo la suya. Si la formación de un gobierno debe pasar por la distorsión de los principios constitucionales les advierto que es más decoroso. ¿Amnistía si o no?. No se pidió el consentimiento para eso, se comprometieron en no hacerlo.

Una vez más, Sánchez rehusó a intervenir y mandó a su ‘perro de presa’, a Óscar Puente:

Entró usted señor Feijóo siendo candidato a líder de la oposición y sale convertido en ello, en un líder de la oposición hecho y derecho. Líder y azote de Sánchez, fuente de todo mal, que equivocados estábamos, pensábamos que ya lo era. Es un equipamiento que viene de serie con el carnet del PP. Prueba conseguida

El exalcalde de Valladolid se dedicó, nunca mejor dicho, a descarrilar en la tribuna de oradores:

No les ha importado usar a la máxima institución del Estado, la Corona, para a través de ella convocarnos a todos a este simulacro de investidura al que teníamos claro no prestarnos. Utiliza al Parlamento para reforzarse ante los suyos Exigen al presidente que participe de su farsa. No hay símbolo ni institución que no utilicen para un fin irrelevante desde el punto de vista del interés general, para investirse como líder de su partido. La próxima vez convoque un congreso de su partido o unas primarias, atrévase, los verdaderos líderes se la juegan sin las cartas marcadas, aprenda del señor Sánchez de una vez por todas.

Y acabó acusando al candidato del PP de ser el líder de un partido que se opone a los avances:

El PSOE seguirá, seguirá tratando de dar solución, tratando de hacer política, para recuperar a quienes expulsaron de ella, de dar concordia, hablaremos de progreso, igualdad… esa es nuestra agenda. Pregúntese por que su partido no sale en la foto de los avances, bueno sí, impidiéndolos. ¿Seguirán así?

El órdago de Abascal

Santiago Abascal aprovechó su intervención para retratar a Pedro Sánchez.

El líder de VOX desmontó la tesis del PSOE y Sumar de que están ‘obligados’ a pactar con los separatistas e independentistas catalanes. Por lo que les reprochó: “Usted prefiere a los criminales ante que a VOX”.

Ante la falsa preocupación mostrada por los socialistas ante la llegada de VOX a algunos gobiernos autonómicos y locales, Abascal se marcó un órdago que desmontó el mensaje lanzado desde Moncloa: “Si usted quiere sacar a VOX de la ecuación, puede hacerlo. Entréguele los votos que necesita al Sr. Feijóo para que pueda gobernar sin VOX. Pero no lo hará, porque ni usted se cree lo que dice, ni lo que viene repitiendo”.

Unas palabras que dejaron al presidente del Gobierno moviéndose incómodo en su escaño.

La votación

Alberto Núñez Feijóo no logra la mayoría simple en la segunda votación en el Congreso de los Diputados, donde necesitaba más ‘sí’ que ‘no’.

En concreto, el líder del PP obtuvo 172 síes frente a 177 noes y un voto nulo. Es importante destacar que el voto nulo se trata del emitido por el diputado de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, quien se ha confundido y ha votado sí a Feijóo.