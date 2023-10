¡Baldoví al borde del llanto! Mazón (PP) se lo come a zascas: «¡Le limpias el zapato a Yolanda Díaz!»

Se los ha llevado de todos los colores.

Joan Baldoví (Compromís) quiso meterle las cabras en el corral a Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana.

El político populista preguntó al líder del PP que cuándo pensaba llevar a cabo la remodelación de un Ejecutivo al que calificó como el «Gobierno del desastre».

La respuesta de Mazón no se hizo esperar y el recital de zascas fue antológico:

Ridiculizó el hecho de que los jefes de Baldoví ya no sean valencianos, vamos que dependa de Yolanda Díaz:

Es usted de los que dice que sólo depende de Valencia, pero para limpiarle el zapato de Yolanda Díaz, le doy la bienvenida a un partido con un líder nacional gallego, no pasa nada. Mire, señor Baldoví, yo comprendo que usted echa de menos la moqueta madrileña que usted ahora tiene una jefa nacional gallega y no lo quiere reconocer y cree usted que yo le voy a firmar un pacto donde los valencianos no decidiremos nuestra sanidad. Pues no. La gestión sanitaria la vamos a decidir los valencianos y no va a pasar por las Cortes Generales, por sus compañeros de Bildu, sus compañeros del PNV, sus compañeros de Esquerra Republicana y sus compañeros de ‘solo sí es sí’.