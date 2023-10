Lobato (PSOE) chapotea en el avispero de Gaza y el meneo que recibe de Ayuso es incontestable

Otro meneo a Juan Lobato.

El portavoz socialista en la Asamblea de Madrid volvió a perpetrar otra intervención por la que se ganó un revolcón supremo a manos de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

El líder del PSOE vino con el discurso hecho desde casa para tratar de poner en el disparadero a Isabel Díaz Ayuso con el candente asunto de la violencia ejercida por Hamás contra objetivos civiles en Israel.

Lobato quiso contemporizar e intentar no ponerse ni de un lado ni de otro y afeó a la jefa del Ejecutivo madrileño que utilizase ese acontecimiento para tratar de confrontar entre los españoles:

Mire, tiene usted tendencia a hablar de casi todo más que hablar de Madrid. No sé con qué nos sorprenderá la semana que viene, pero esta semana ya hemos visto que se ha dedicado a tapar esa falta de gestión que hay en Madrid utilizando el atentado de Hamás.

El socialista elevó el tono y llegó a decir que la actitud de Ayuso hablando de este asunto le pareció «indigno y mezquino»:

Mire, yo no soy de palabras gruesas, pero utilizar Israel y Gaza, un tema tan grave y tan complejo durante décadas, utilizar la muerte, el sufrimiento de miles de personas para hacer política nacional, para confrontar también con esto a los españoles y para enfrentarlos, a mí, sinceramente, me parece mezquino y me parece indigno. Señora Ayuso, hay altas responsabilidades como ser presidenta de la Comunidad de Madrid, como ser portavoz de un grupo parlamentario que nos exigen mucho más, que nos exigen en momentos como estos estar a la altura.